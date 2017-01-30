Молодежь учили ораторскому искусству

На базе Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им.И.А. Куратова в Сыктывкаре прошел первый этап Федерального конкурса «Лига ораторов», организаторами которого является общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и Мастерская Лины Арифулиной (г. Москва).

Экспертом первого этапа конкурса выступил актёр театра и кино Никита Юрин. Во время встречи дети стали активными участниками различных интересных упражнение на снятие барьеров, эмоционального напряжения, участниками тренинга публичного выступления, дебатов.

С увлекательного и интересного мастер-класса от педагога Мастерской Лины Арифулиной ребята извлекли много пользы.

«Никита Юрин — удивительный интересный человек! Эрудированный и знающий всё на свете, любая тема для него знакома, а преподносит он ее публике как настоящий оратор! Нам многому удалось поучиться у него, но на этом мы не будем останавливаться! На встрече я познакомилась с новыми интересными ребятами, которые увлекаются журналистикой, волонтерством и другими видами деятельности. Я обязательно расскажу всем нашим ребятам о сегодняшнем дне! Нам еще много предстоит работать над собой и учиться, я рада, что мне удалось взять урок у настоящего профессионального актера, известного человека, спасибо Никите за важные советы. Спасибо «Российскому движению школьников» за ценный опыт и приглашение!», — поделилась впечатлениями участница конкурса Ксения Есева.