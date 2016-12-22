Аллея ветеранов и «Ухтиночка» победили конкурсе по благоустройству Ухты

Подведены итоги конкурса «Архитектоника», организованный Молодежным советом МОГО «Ухта» в поддержку общественных инициатив в сфере благоустройства общегородских территорий с учетом историко-культурных традиций.

При оценке конкурсных работ конкурсная комиссия руководствовалась следующими критериями: Оригинальность, оптимальное архитектурное решение, высокий художественный уровень, возможность реализации в современных условиях, использование строительных материалов и конструкций, отвечающих современным требованиям эстетического восприятия.

Наибольшее количество баллов получили работы Георгия Кун «Аллея ветеранов ВОВ» и Богдана Фокина «Ухтиночка».

В ходе обсуждения проектов главный архитектор города Светлана Тягун пояснила, что за время проведения конкурса некоторые участки, по которым представлены проекты, уже отмежеваны. А в градсовет поступили две заявки по «Аллее дружбы и мира» и «Скверу по ул.Гоголя с детской спортивной площадкой», которые успели получить положительный ответ и будут реализованы.

Один из предпринимателей нашего города подал документы и в районе Пионер-гора рядом с зданием Бенилюкса планируется строительство Детского городка.

Награждение победителей конкурса «Архитектоника» пройдет 10 января 2017г. в Центре гражданского и патриотического воспитания молодежи.

— Мы думаем продолжить проект по благоустройству и в следующем году объявить новый конкурс, — пообещала председатель Молодежного совета г.Ухты Ольга Векшина.

По сообщению Молодежного совета Ухты

Фото Екатерины Радюхиной