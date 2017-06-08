Что будет на День эколога 12 июня

На праздновании Дня эколога 12 июня жителей Сыктывкара ждут контактный зоопарк, экоквест и фестиваль йоги под открытым небом. Празднование Дня эколога приурочено к Году экологии и состоится в рамках Дня России 12 июня. Тематические площадки будут работать с 11:00 до 17:00.

Всего республиканская природоохранная служба запланировала 24 тематические площадки, которые будут рассредоточены по всей территории Кировского парка.

В их число входят:

Эколекторий

Контактный зоопарк Республиканского Центра экологического образования (козлята, ягнята, попугаи, кролики, шиншиллы)

Интерактивно-развлекательная площадка «Раздельный сбор» — на нем участники узнают, что можно выкидывать и как, нужно ли снимать с пластиковой бутылки обертку, крышку и колечко, можно ли выкидывать в бумагу газеты, пакеты от молока и сока, яичные контейнеры и т.д.

Зоозащитная площадка, организованная приютами «Друг» и «Кошкин дом» — аквагрим, викторины, мастер-класс по аэромоделированию

«Разделяй и добывай» — площадка-выставка промышленных и перерабатывающих компаний Республики Коми, работающих в соответствии с экологическими стандартами

Экомобиль примет у населения ртутные лампы, градусники, батарейки и прочие отходы, которые необходимо утилизировать по специальной технологии

Площадка компании «Шротт» — семейный мастер-класс «Скворечник-пати»

ФотоСушка: ЭкоСыктывкар фотовыставка-флешмоб. Любой участник может повесить свои фотоработы на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

ЭкоАрт — показ экологических фильмов, видеороликов, выставка детских рисунков и экологических проектов студентов вузов и ссузов республики

Скалодром

Фримаркет — обмен ненужными вещами и одеждой

Площадка «ООПТ»

Опытные велотуристы предложат горожанам маршруты по заказнику «Важъелью» и м. Красная гора, а также предложат принять участие в общем велостарте

Заказник «Белый» — имитация экологической тропы в заказнике «Белый», размещение информации о заказнике для информирования населения о том, как добраться до места, а так же ознакомится с обзорными точками «Белого»

Выставка скульптур «Ожившее дерево»

Селфизона

Изба-читальня — экоквест «Территория выживания» для участников от 12 лет

Семейный клуб «ДРУЖОК» — хаски и маламуты клуба (все животные с вет.паспортами), на площадке будет работать фотограф-анималист

Йогафест — занятия йогой и цыгун под открытым небом, участникам необходимо иметь с собой коврики

Стрелковый клуб «Снайпер» — пневматический тир с призами

Шоу канатоходцев

Фитокроссинг — обмен ростками комнатных растений

Фестиваль духовых инструментов

Между площадками будет перемещаться дрессированный цирковой медведь

Природоохранная служба Коми приглашает всех жителей Сыктывкара принять участие в праздновании Дня эколога. Организаторы уверены, что на празднике каждый найдет площадку на свой вкус, а их тематика положительно скажется на повышении экологической ответственности жителей республики.