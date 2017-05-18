Что будет на Ночь музеев в Национальном музее

20 мая в Национальном музее Республики Коми состоится акция «Ночь музеев – 2017: 106 оттенков красного» в рамках Европейской ночи музеев. Для посетителей подготовлена специальная вечерняя программа в пяти отделах музея.

В 17.30 в отделе природы состоится открытие выставки «Турун ∞ вурун». Здесь посетители увидят растения, при помощи которых можно окрашивать текстильные материалы и пряжу. Сотрудники музея поделятся с гостями секретами этого мастерства. С 17.00 стартуют квесты как для самых маленьких гостей, так и для взрослой аудитории: «Найди, кто лишний» и «По страницам красной книги». Все желающие смогут поучаствовать в интерактивной программе «Порхающая красота».

Для любителей кино в Выставочном зале будет работать видеосалон «Время Пушкина». Также посетителей ждет ярмарка-фест «Чайное свидание» — будет красиво и вкусно!

На перекрестке улиц Коммунистическая и Ленина в 17.00 часов начнутся веселые старты «Красный жетон»; в течение вечера с зажигательной танцевальной программой выступят участники танцевального коллектива «Классная компания», студии «Фламенко» и школы брейк-данса «Funky Art». В 18.00 часов для ценителей моды и красоты состоится модный показ от модельного агентства «Tiara Models».

В отделе истории развернется «Первомайский пикник: трансформация красного», где любой желающий сможет принять участие в агитбеседе в стиле «Синих блуз», разучить частушки 1920-1930-х годов, а также попить чай из самовара с сушками на «Первомайской гулене». Красноармеец в виде репки, контрреволюционная бабка, чудовищная рука Врангеля «ждут» гостей на выставке «Советская репка». А для любителей театра в 17.30 состоится спектакль «Василий Теркин» молодежной театральной студии «БИС» гимназии им. А. С. Пушкина. Узнать «Почем аршин кумача?» посетители смогут в старинной лавке у купца. Для самых маленьких гостей подготовлена увлекательная экскурсия «Красные коты», где можно будет посмотреть спектакль бумажного театра, изготовить поделку и с помощью аквагрима «превратиться» в кота, сфотографироваться с «улыбкой Чеширского кота».

В отделе этнографии гости смогут узнать о традиционных представлениях о красоте, посетив экскурсию «Любовная магия молодежи коми»; исполнить самое заветное желание поможет волшебный обряд «Дары предков». Традиционно будут проведены увлекательные мастер-классы: «Проба пера – пижемский узор на берестяном кулоне», «Образ души в орнаменте или узоры столетий», «Красный круг – изготовление традиционных поясов», «Браслет – оберег из красных нитей».

У входа в Литературный музей И.А. Куратова гостей встретят лиса Алиса и кот Базилио. Также здесь можно будет приобрести молодильные яблоки с пожеланиями и сфотографироваться в ступе Бабы-яги. Посетителям будут предложены увлекательные мероприятия: мастер-классы, просмотр мультфильмов, литературный салон «Красное платье созревших рябин», выступление творческих коллективов и народных артистов РК.

В Дом-музей И.П. Морозова мы приглашаем на акции «С красной строки» и «Измели мои печали», мастер-класс «Красна изба пирогами».

И еще много нового и интересного! Гарантированы незабываемые впечатления и позитивные эмоции! С полной программой акции можно ознакомиться на сайте http://museumkomi.ru/, а также в группе «ВКонтакте» https://vk.com/museumkomi