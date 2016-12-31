Что сыктывкарцы желают в Новогоднюю ночь

В преддверии Нового года у каждого появляется то самое заветное желание, которое хочется описать Деду Морозу в письме. И речь идет не только о детях. Многие взрослые все так же верят в доброго волшебника с седой бородой, который исполнит их мечту и подарит чудо! Но если у детей желания более материальные, в виде игрушек и различных лакомств, то какие же пожелания у сыктывкарцев-родителей, играющих роль волшебников в новогоднюю ночь? Мы поинтересовались, что бы они пожелали у Деда Мороза?

Ольга Мишарина, в отпуске по уходу за ребенком:

В детстве я очень любила сладости и в основном просила птичье молоко, не важно, конфеты это или торты. Сейчас у Деда Мороза буду просить для моей семьи здоровья! Желания в детстве и сейчас очень друг от друга отличаются , ведь мы стали взрослее, мудрее!

Михаил Кочкин, дембель:

В детстве я обычно просил материальные вещи: игрушки и т.д. У Деда Мороза попросил бы благоприятного трудоустройства, здоровья моим родным и близким. И помощи мне в поиске себя!

Екатерина Ларукова, студентка КРАГСиУ:

Сейчас бы я попросила, чтобы Дед Мороз привнёс в нашу семью и в мою жизнь здоровье, энергию, удачу, успех, счастливые мгновения, любовь, взаимопонимание, взаимоподдержку и помощь, терпение, уважение. Главное отличие от детства состоит в том, что тогда я просила подарки и блага материального плана. На сегодня это, безусловно, нематериальные ценности.

Юлия Косарева