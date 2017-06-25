День молодежи в Воркуте отметили велоквестом и опен-эйром

Череду праздничных мероприятий Дня молодежи в Воркуте открыл велоквест «За здоровый образ жизни», посвященный Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Как сообщает пресс-служба администрации заполярного города, команды, зарегистрировавшиеся для участия, стартовали от стадиона «Юбилейный» и через полтора часа финишировали возле УСЗК «Олимп». За это время участники побывали на шести контрольных точках, где им предстояло выполнить интеллектуальные и спортивные задания. Организаторам квеста выступил Союз студенческой молодежи Воркуты.

«Все команды отлично справились с поставленной задачей, — рассказал председатель Союза студенческой молодежи Никита Петреев. – Лидером велоквеста стала команда, набравшая наибольшее количество баллов при выполнении заданий на контрольных точках. И здесь необходимо было грамотно распределить силы, ведь помимо различных упражнений участники должны были проехать несколько километров по городу».

По результатам победителями квеста стали ребята из команды «Корда-ВГЭК», на втором месте – «Грибы», на третьем команда «ВГЭК». Призы – спортивный инвентарь для занятия велосипедным спортом для участников заезда предоставила Коми региональная общественная организация «Город без наркотиков».

Параллельно со стартом велоквеста на площади Центральной начался фестиваль Open-Air, в рамках которого прошли концерт творческой молодежи, фаер-шоу «В ритме огня», «Битва диджеев» лаунж-клуба «Heisenberg».

Финальным аккордом праздника стала мега-дискотека под открытым небом.

По сообщению администрации Воркуты