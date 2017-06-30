Как будут развлекаться на «Крохале»
Помимо плотной образовательной программы участников форума «Инноватика: Крохаль 2017» ждет насыщенная развлекательная часть. Вечернее наполнение форума в Крохале выстроено так, чтобы эмоционально сблизить участников, дать возможность раскрыться талантам и порадовать любителей различных видов активного отдыха.
Программа седьмого республиканского образовательного форума «Инноватика: Крохаль 2017» составлена таким образом, чтобы его участники смогли использовать свое время с максимальной пользой. Для лекций, тренингов, практических занятий с экспертами и консультаций организаторы отвели большую часть дня – с 10 до 19 часов с перерывом на обед. Вечернее время детально расписала арт-директор форума Екатерина Никандрова, предусмотрев развлечения для всех участников. В числе запланированного: концерты от неформальных групп Сыктывкара и Ухты, интеллектуальная игра в стиле популярного ТВ-ШОУ, патриотический вечер. В один из вечеров на Инноватике» развернется «Арбат» со спортивной, развлекательной и концертной зонами, мастер-классами по социальным танцам и фото, мастер-классом от знаменитого коллектива УГТУ United Bit, сплавом на байдарках.
— Программа каждого вечера формировалась исходя из темы дня и загруженности участников. Сверхзадачей развлекательной программы стало объединение участников. Именно в период вечерних мероприятий ребята из разных муниципалитетов, организаций и направлений будут взаимодействовать, общаться и налаживать контакты. Мы добавили количество общих сборов, что позволит ребятам видеться чаще, ощущать старт и законченность каждого дня, позволит подводить итоги того, насколько полезен был именно этот день, — рассказала о принципах формирования развлекательной части «Инноватики» арт-директор форума Екатерина Никандрова.
Также в графике вечерних мероприятий форума – открытая выставка муниципалитетов и организаций, которые представляют участники «Инноватики». В одном выставочном помещении будут собраны плакаты, презентации, фотографии, газеты, раздаточный материал, сувенирная продукция – все, что привезут с собой для представления своего района участники. Центром выставки станет сцена, на которой выступят делегации с творческими презентациями и номерами.
— Основная идея и сверхзадача — объединение и эмоциональный настрой участников: они не должны хотеть уехать с форума, не смотря ни на палатки, ни на дожди и комаров! Им должно быть там хорошо и с нами, и друг с другом, — определила свои задачи арт-директор форума.
Напомним, с 3 по 8 июля 2017 года пройдет республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017». Седьмая по счету «Инноватика» будет посвящена Году экологии в России. Организаторами выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГАУ Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».
В рамках форума будут работать восемь образовательных программ: «Молодежные медиа», «Ты – предприниматель», «Технопарк», «Волонтерство», «Патриотизм», «Творчество», «Молодежное самоуправление», «Кадры государственной молодежной политики». Также пройдет конкурс молодежных идей «Конвейер проектов». Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей.
По сообщению УГТУ
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