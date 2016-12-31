Как празднуют Новый год в мире

Как известно, в каждой стране и у каждого народа есть свои национальные традиции, относящиеся, в том числе, и к проведению различных праздников!

Иногда среди таких традиций встречаются очень экзотические, необычные. #большаяшкольнаяредакция хочет рассказать, как отмечают Новый Год в разных странах мира!

Говорить о том, как отмечают Новый Год в различных странах мира можно очень много, но мы не будем охватывать все, а коснемся лишь одних из самых ярких традиций разных наций, связанных с празднованием Нового Года!

Германия

Начнем с Германии, откуда на весь мир распространилась традиция украшать при встрече Нового Года ёлку. Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить.

Италия

Итальянцы выкидывают из окон старые утюги и стулья со всей южной страстью, жители Панамы стараются как можно громче шуметь, для чего включают сирены своих машин, свистят и кричат.

США

Для американцев новый год наступает тогда, когда огромные светящиеся часы на главной площади, «Таймс Сквэа», покажут 00:00. В этот момент собравшиеся на площади тысячи людей начинают целоваться, обниматься и со всей силы нажимают на автомобильный гудок!

Океания

А самыми последними на планете празднуют наступление Нового Года жители Бора-Бора в Океании. Праздник здесь проходит, подобно Бразилии, на морском побережье, а ровно в полночь зажигаются свечи, запускаются разноцветные фейерверки. Существует поверье: если успеть за минуту до появления из-под горы восходящего солнца загадать желание, то оно обязательно осуществится!

Россия

А как празднуют Новый год в России? В 1699 году Петр Первый издал указ, согласно которого в ночь на 1 января каждого года все жители страны празднуют приход нового года. Народное гуляние длилось 7 дней. До этого момента Новый год праздновали в сентябре — во время сбора податей и урожая. Символом праздника стал дедушка с белой бородой, имя которого — Дед Мороз. И только в нашей стране У Деда Мороза есть помощница — девочка из снега по имени Снегурочка. Встреча Нового года начинается с проводов Старого. А затем, ровно в 00-00 раздается бой курантов. Эти звуки побуждают загадыванию желаний!

Неважно, где произойдет встреча Нового Года, главное, чтобы она запомнилась!

Ксения Шеремет, Российское движение школьников