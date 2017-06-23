Как пройдет День молодежи в городах и районах Коми

Республики готовится активно отпраздновать День молодежи. В большинстве муниципалитетов праздничные мероприятия затянутся на несколько дней.

Так в Вуктыле в воскресенье, 25 июня, пройдут мастер- классы, детская эстафета велосипедистов, спортивно-игровая программа (молодежные игры).

Молодежь Ижемского района в рамках круглого стола встретится с главами сельских поселений, посетит соревнование на внедорожниках «Внедорожник-2017» и завершит праздник дискотекой.

В Инте состоится городской праздник «Парад выпускников — 2017», церемония вручения золотых и серебряных медалей, почетных грамот и благодарностей администрации, запуск воздушных голубей, флэшмоб и фестиваль красок.

Молодых людей Княжпогостского района 23-24 июня ждут такие мероприятия, как кроссфит, квест-игра «Робинзониада», конкурс рисунков на асфальте «Я мечтаю», флешмоб «Танцуй молодёжь».

В Корткеросском районе пройдет районный бал выпускников общеобразовательных организаций.

Для молодежи Печорского района 24 июня подготовлены парад колясок, торжественное открытие недели молодёжи «Республика Коми-это ты!», награждение участников ГТО, вручение благодарственных писем, акция «Оставь свой след» и другая развлекательная программа. А в воскресенье в районе состоится реализация молодёжного проекта в гастрономическом фестивале «Черинянь гаж».

Прилузский район приготовил на субботу торжественное вручение аттестатов, ярмарку молодежных инициатив «РАЙцентр», торжественный блок «Алые паруса».

В Сосногорском районе в воскресенье пройдут шествие студентов организаций среднего профессионального образования, торжественная часть на площади Гагарина, конкурсно-развлекательная программа «Молодежное веселье».

В Сыктывдинском районе в субботу пройдет «ярмарка» OPEN-шкаф. Также в выходные спортивные и развлекательные программы пройдут в крупных сельских поселениях.

Усинск встретит праздник молодежным фестивалем «Нескучный сад».

В Усть-Вымском районе также пройдут межрайонный фестиваль «Емдiнса югор», молодежная площадка «В стиле этно» на территории музея, парад выпускников с. Усть-Вымь, вручение аттестатов и молодежная дискотека с программой «Битва ди-джеев».

В Сысольском районе праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пройдут 27 июня: акция «Добрые дела», киносеанс, квест, физкультурно-массовые мероприятия и дискотека.

Усть-Цилемский район подготовил для молодых ребят десятый районный фестиваль творческой молодежи «Мы», фотокросс «Родные уголки».

Усть-куломцев ждут конкурс с велосипедами, старые забытые игры, молодежная дискотека. К тому же до конца июня молодежь в сельских поселениях создадут видеоролик, в которых наиболее полно отразят все мероприятия, проведённые в честь этого праздника (флешмоб, комический футбол, веселые старты, вечер досуга, пляжный футбол, деревенские дворовые игры, волейбол между населенными пунктами, дискотека, и другие).

На Удоре в эти дни пройдет Республиканский праздник «Коми книга» и концертная программа, посвященная Дню молодежи, в деревне Разгорт.

В Ухте в субботу пройдет торжественное вручение дипломов «Выпускник – 2017», а воскресенье — праздник, посвященный Дню молодежи «Под небом республики», в рамках Года добрых дел.

В Воркуте запланирована грандиозная программа: праздничная ярмарка на площади Центральной, велоквест «За здоровый образ жизни», фестиваль Open-Air с фаер-шоу и битвой диджеев и многое другое.

И, конечно, главным событием станет проведение в Сыктывкаре республиканского Студенческого выпускного «Облака LIVE», который начнется с официальной торжественной части и завершится выступлением хэдлайнера праздника — группой «M – BAND».

По сообщению Минобрнауки РК