Как пройдет студенческий выпускной в Ухте

24 июня в учебно-спортивном комплексе «Буревестник» Ухтинского государственного технического университета состоится торжественная церемония вручения дипломов выпускникам УГТУ — 2017.

По предварительным данным, в этом году долгожданные дипломы получат 1070 молодых специалистов, бакалавров и магистров института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (ИГНиТТ), строительно-технологического института (СТИ), института экономики, управления и информационных технологий (ИнЭУиИТ). Красные дипломы получат 94 выпускника.

Студенты Индустриального института (среднего профессионального образования) будут выпускаться в количестве 510 человек, 19 из которых получат красные дипломы.

По традиции после вручения дипломов пройдет общее шествие колонны молодых специалистов в синих мантиях по улицам города, а затем – фотографирование выпускников и ректората в парке культуры и отдыха.

Программа выпуска – 2017:

9.20 – 10.00 сбор выпускников в УСК «Буревестник» (ул. Юбилейная, 22);

10.00 – 13.30 торжественная церемония вручения дипломов;

13.30 – 13.40 построение праздничной колонны;

13:40 – 14:10 шествие колонны выпускников по улицам города;

14.10 – 14.30 фотографирование (Парк КиО, на ступенях лестницы со стороны университета);

14.45 – 16.00 праздничный концерт на Октябрьской площади.

По сообщению пресс-центра УГТУ