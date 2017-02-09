Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 11 и 12 февраля

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 11 и 12 февраля жители и гости столицы Коми смогут приобщиться к лыжному празднику, расписать балалайку и познать родительскую любовь.

«Веселая вдова» в Театре оперы и балета

12 февраля в 18 часов Государственный театр оперы и балета представит оперетту Виктора Леона и Лео Штайна на музыку Ференца Легара «Веселая вдова».

Эта история о молодой вдове, миллионерше Ганне, и об атташе черногорского посольства в Париже Даниле, их встрече, вспыхнувшей взаимной любви и обстоятельствах, возникших на пути к их счастью.

Кабаре в Национальном театре

11 февраля в 18 часов Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми приглашает на спектакль ««КАБАРЕ «Сысольский кот».

Пленные французы поселены в Усть-Сысольске. Сюжет разворачивается вокруг двух из них – Мишеля и Анри, и коми девушек Глафиры и Анны. Анри, ветеран войны, влюбляется в Анну, но их отношениям мешает то, что он остался калекой, да и у девушки есть уже местный ухажер, более настырный и наглый, нежели скромный Анри. Его товарищ Мишель — малый не промах, заводит роман с красоткой Глашей. Сбывается мечта купеческой дочки Глафиры – выйти замуж за «заморского принца», но время плена закончилось, французов высылают обратно на родину.

Роспись балалайки в Национальной библиотеке

12 февраля в полдень в рамках Дня семейного отдыха в Национальной библиотеке РК пройдет бесплатный мастер-класс по росписи балалайки. Преподаватель Эжвинской художественной школы Ирина Ивановна Тарабукина проведет для вас урок по росписи балалайки из картона в хохломском стиле. Вы узнаете историю происхождения балалайки и научитесь элементам хохломской росписи.

После мастер-класса, в 13:00, гостей ждет концертная программа группы «Балалайка» им. С. Налимова, при участии ансамбля балалаечников Гимназии искусств при Главе РК.

Сердечные камушки в «Югоре»

12 февраля в преддверии одного из самых романтичных и трогательных праздников — Дня Святого Валентина пройдет мастер-класс от эрмитов «Сердечный камушек». Эрмиты и эрмитессы — тайные сказочные жители Петербурга. Они живут в сказочном Городе с момента его основания и берегут Петербург от злых сил и стихий вместе с петербургскими Ангелами, Грифонами и жителями, верящими в сказку.

Бытует мнение, что именно эрмиты и эрмитессы посоветовали построить Эрмитаж для хранения императорской коллекции искусства. Это они положили в основание Исаакиевского собора специальный «сердечный камушек», чтобы здание не погрузилось в топь. Эрмиты раскрасили Синий, Зеленый и Красный мосты над Мойкой в свои любимые цвета. Сказочные человечки живут в Северной Столице до сих пор — и не только в Зимнем дворце, но и во всех старых домах, дворцах и театрах Петербурга, наблюдают за порядком в городе и хранят его традиции.

Родительская любовь в Доме дружбы народов

Объединение для родителей всех возрастов «Школа родительской любви» 11 февраля в 15 часов приглашает всех желающих посетить занятие в Доме дружбы народов Коми, посвященное чувству вины в жизни родителей и детей.

Занятия в «Школе родительской любви» проведут педагог-организатор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ирина Экк и психолог республиканского психоневрологического диспансера Ирина Лямзина. На занятии расскажут, откуда возникает чувство вины в жизни родителей и детей, почему дети ведут себя плохо? Почему родители испытывают отрицательные эмоции и можно ли от них избавиться? Чем отличается материнская любовь от отцовской? Как правильно хвалить и поощрять ребенка, как на самом деле любить детей.

Спорт

Лыжи

11 февраля по всей стране пройдет «Лыжня России». В Сыктывкаре «Лыжня России» пройдет на четырех площадках. На лыжной базе «Динамо» за ж/д вокзалом и в Верхней Максаковке забеги начнутся в 11 часов. В Красном затоне – на час раньше. Тех любителей здорового образа жизни, которые не смогли присоединиться к «Лыжне России» в субботу, ждут на базе «Веждино» в Эжве 12 февраля в 11 часов.

Главной площадкой «Лыжни России» в Коми станет Республиканский лыжный комплекс им.Р.Сметаниной. Официальное открытие намечено на субботу на 11:50.

Мини-футбол

12 февраля на своем паркете сыктывкарская мини-футбольная «Новая Генерация» в рамках тура Суперлиги России встретится с действующим чемпионом страны – подмосковным «Динамо».

Матч в рамках тура Суперлиги России по мини-футболу состоится в 16:00 по адресу: улица Малышева, 6/1.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

* На правах рекламы

«Джон Уик-2» (16+)

Боевик. Режиссер: Чад Стахелски. В ролях: Лоренс Фишберн, Киану Ривз.

Продолжение хита о неприкаянном бывшем киллере, который вновь вынужден взять в руки оружие, чтобы, следуя кровавой клятве, бросить вызов самому опасному убийце в мире.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 15:10 – 160р., 18:15 – 180 р., 20:35 – 200р., 22:10 – 130р., 22:50 – 130р. Продолжительность: 132 мин.

«Притяжение» (12+) 3D

Фантастика. Режиссер: Фёдор Бондарчук. В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков

Сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей…

Начало сеансов и стоимость: 11:10 — 150р., 15:50 — 160р. Продолжительность: 132 мин.

«Балерина» (6+) 3D

Анимация. Режиссеры: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Сказочно красивый Париж 1884 года. Обычная девочка из сиротского приюта мечтает только об одном – стать знаменитой балериной. Впереди ее ждет самое волшебное приключение всей ее жизни.

Начало сеансов и стоимость: 13:15 — 150р., 18:20 — 180р. Продолжительность: 90 мин.

«Космос между нами» (16+)

Драма. Режиссер: Питер Челсом. В ролях: Карла Гуджино, Эйса Баттерфилд, Гари Олдман.

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной.

Начало сеансов и стоимость: 11:00 — 140р. Продолжительность: 120 мин.

«Голос монстра» (16+)

Фэнтези. Режиссер: Хуан Антонио Байона. В ролях: Лиам Нисон, Тоби Кеббелл, Фелисити Джонс, Сигурни Уивер.

Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное – старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 — 120р., 13:40 — 150р. Продолжительность: 116 мин.

«Отпетые напарники» (16+)

Комедия. Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джеки Чан, Джонни Ноксвил.

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия.

Начало сеансов и стоимость: 20:10 — 180р. Продолжительность: 115 мин.

«Мульт в кино №46» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 17:20 — 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/