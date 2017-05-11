Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 13 и 14 мая

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. 13 и 14 мая вы сможете повести детей в «Волшебный лес», понаблюдать за соревнованиями роботов или каратистов.

Культура

«Волшебный лес» в Театре оперы и балета

В воскресенье в 12 и 15 часов сцена Государственного театра оперы и балета превратится в «Волшебный лес». Сказочный спектакль рассказывает историю юной и очень талантливой писательницы – Авроры, которая попала в мир своих снов, наполненный яркими волшебными существами, ее фантазиями.

Уникальные персонажи покажут вам историю из жизни Волшебного леса. Переплетение жанров — хореография акробатика, эквилибр и гимнастика сойдутся на одной сцене. Настоящий Волшебный лес, наполненный тайнами, загадками и самыми светлыми грезами.

«Театральная комедия» в Драмтеатре

Иной раз нам в жизни приходится играть, делать вид, недоговаривать, и мы закрываем на это глаза и порой начинаем верить в то, что говорим и во что играем, и уже трудно понять, где игра, а где — нет.

Вот так и герои пьесы не заметили, как стали играть не на сцене, а в своей собственной жизни. Любовные треугольники запутываются и распутываются на наших глазах. Каков финал этой комической истории, вы сможете узнать уже совсем скоро, посмотрев спектакль «Театральная комедия» на сцене Академического театра драмы им.В.Савина в воскресенье в 18 часов.

Документальное кино в «Югоре»

14 мая в 16:00 в Центре культурных инициатив «Югор» откроется киноклуб «Югор. Doc». Это первый в Сыктывкаре киноклуб, посвященный документальному кино. Вниманию зрителей будет представлена документальная лента Дмитрия Сидорова и Светланы Демидовой «За счастьем».

Почти 30 лет назад Александр и Марина вместе с маленьким сыном Ильёй покинули большой город в поисках покоя, уединения и свободы и поселились в экзотической глуши предгорья Кавказа. Илья вырос в лесу и в горах. Теперь у него есть интернет — единственный источник общения с внешним миром. Незаметно в жизнь этих людей входит тема войны в Украине.

Спорт

Легкая атлетика

13 и 14 мая в Сыктывкаре на базе республиканской СШОР №1 пройдет Чемпионат Республики Коми по легкой атлетике. Ожидается участие спортсменов из Сыктывкара, Ухты, Визинги, Усть-Кулома и Вуктыла.

Начнутся соревнования 13 мая, в 15:00. На 16 часов запланирован парад открытия. Второй соревновательный день стартует в 10:00.

Каратэ

14 мая в Сыктывкаре состоится Кубок Республики Коми по киокусинкай «Ко-Мамору». Торжественное открытие в 10 часов.

Соревнования пройдут по адресу ул.Савина, 81/1.

Роботы в «Ренове»

На протяжении всей субботы в КСЦ «Ренова» будет проходить республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады – 2017. В этом году за звание победителя будут бороться более 100 команд. Основная тема состязаний 2017 года — «Роботы для устойчивого развития».

Конкурс пройдет в 6 категориях и 12 видах для участников в возрасте от 6 до 25 лет. Победители регионального этапа Олимпиады представят республику на Всероссийском этапе робототехнической олимпиады 23-25 июня в Казани.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Рок Дог» (6+)

Мультфильм

Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 10:50, 14:30 – 150р., 16:00 – 160р., 18:50 – 180р. (3D). Продолжительность: 95 мин.

«Никита Кожемяка» (6+)

Мультфильм

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой.

Начало сеансов и стоимость: 10:40 – 140р., 13:20, – 150р., 18:10 – 170р. Продолжительность: 89 мин.

«Моя девушка – монстр» (16+)

Комедия. Режиссер: Начо Вигалондо. В ролях: Энн Хэттэуэй, Джейсон Судейкис.

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

Начало сеансов и стоимость: 19:50 – 190р. Продолжительность: 110 мин.

«Перестрелка» (18+)

Комедия. Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Сэм Райли.

Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.

Начало сеансов и стоимость: 20:40 – 190р. Продолжительность: 90 мин.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)

Мультфильм.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Начало сеансов и стоимость: 12:40 – 150р., (2D). 9:00 – 120р., 16:20 – 160р. (3D). Продолжительность: 91 минута.

«Мульт в кино №53» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 12:20, 15:00, 17:50 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/