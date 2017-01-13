Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 14 и 15 января

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 14 и 15 января жители и гости столицы Коми смогут вдоволь поколядовать, поболеть за молодых баскетболисток и отметить День снега.

Культура

Святочные забавы в Национальной библиотеке

Национальная библиотека Республики Коми 15 января приглашает на «Святочные забавы». В программ будет вертепный театр семьи Аксеновских, фольклорный ансамбль колледжа искусств, лекция доцента университета Татьяны Истоминой, встреча с автором святочного рассказа Станиславом Новиковым, мастер-классы по изготовлению святочной личины, народные игры и колядование, чаепитие и святочные гадания.

Ссылка на группу в контакте, где есть вся информация, и где можно записаться на мероприятие: https://vk.com/svyatki2017.

Вертеп в Национальном музее

Святки будут и в Литературном музее им.Куратова. В субботу туда приглашают дошкольников и учащихся 1-2 классов. Малыши познакомятся со святочной обрядностью, исполнят колядки и сыграют в коми старинные игры.

В доме-музее Морозова дошколят и школьником младших классов ждет Рождественский вертеп — рассказ о рождении Христа в уютной атмосфере деревенского дома. Национальный музей устроит театрализованное представление и для более старшего поколения. Старшеклассникам и студентам будут интересны Рождественские посиделки в отделе этнографии, на которые можно попасть также в субботу.

Предварительная запись по телефону 44-21-34.

Спорт

Баскетбол

14 января на двух сыктывкарских площадках, КСЦ «Ренова» и спорткомплекс «Бумажник», стартует финальный этап Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года рождения. За победу поспорят 15 лучших региональных сборных страны.

В первый день турнира пройдут семь игр. Полное расписание соревнований здесь. Торжественная церемония открытия начнется 14 января в 19-00.

Настольный теннис

В ДЮСШ №2 проходит региональное Первенство по настольному теннису среди юношей и девушек 1999-2000 г.р., 2005 г.р. и моложе. А также Первенство Республики Коми среди юношей и девушек 2002-2004 г.р. в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований 1 и 2 группы – первый этап VIII летней Спартакиады учащихся России.

Начало 14 и 15 января в 10:00. Вход свободный.

День снега

Хотите активно и весело провести выходные всей семьей? 15 января пройдет праздник снега. Этот торжество спорта и здоровья, молодости и семьи организуют в рамках международного Дня Снега (World Snow Day).

В Сыктывкаре празднование Дня снега начнется в 11.00 на площадке СОШ № 21 (ул.Кр.партизан, 68). В 12 часов состоятся веселые семейные эстафеты. Участников и победителей ждут призы.

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