Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 15 и 16 июля

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут окунуться в сказочный мир Пушкина, покидаться краской и запустить в Сысолу водные фонарики.

Сказки Пушкина в Нацмузее

15 июля Национальный музей Республики Коми приглашает родителей с детьми в Выставочный зал поучаствовать в программе «Сказки Пушкина для всех».

Дети смогут оказаться в сказочном мире поэта, попробовать свои силы в стихосложении, поучаствовать в викторине, поиграть в занимательные игры. Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Русский балет в Нацгалерее

13 июля в Национальной галерее Коми открылась выставка краснодарской художницы Натальи Шевченко «Русский балет». Среди воплощенных художницей образов – Ида Рубинштейн, Тамара Карсавина, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Николай Цискаридзе, Борис Эйфман. Увидеть искусство танца в картинах можно и в выходные.

Также в галерее будут работать выставки «Сознание красоты спасет мир» — картины Н.К. Рериха из музеев мира (компьютерные копии), «Зримая память предков» — памятники религиозной культуры из коллекции М.Д. Игнатова, «Небесный покровитель русского воинства» — выставка из цикла «Дивен Бог во святых своих…» и другие экспозиции.

Водные фонарики на Сысоле

14 и 15 июля в 21:00 в Парке культуры и отдыха имени Кирова пройдет Фестиваль Водных фонариков. Вход свободный.

Завораживающее зрелище плывущих по реке фонариков сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, мастера светового шоу раскрасят огнями сумеречное небо Сыктывкара. Сюрпризом для гостей станет горячая линия смс-сообщений, которые ведущий будет озвучивать в течение всего вечера.

Фестиваль красок в Кировском парке

15 и 16 июля в 14:00 на спортивной площадке Парка имени С.М. Кирова состоится Всероссийский Фестиваль красок. В программе сеты от лучших диджеев Сыктывкара, выступления кавер-групп и танцевальных коллективов. Каждый новый час фестиваля будет ознаменован массовым залпом яркой натуральной краски.

Кроме насыщенной музыкальной части гостей ждет масштабная зона развлечений и фудкорт. Вход на фестиваль будет свободным и без возрастных ограничений.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» (6+)

Мультфильм. Длительность: 90 минут

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

Начало сеансов и стоимость: 11:25 – 150р., 16:10 – 160р., 18:00 – 180р.

«Выстрел в пустоту» (18+)

Драма. Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау. Длительность: 90 минут.

За решеткой он был в авторитете, но на воле он все еще должник. Освободившись из тюрьмы, он должен убрать главаря враждующей группировки, с которым его банда не смогла поделить районы Южной Калифорнии.

Начало сеансов и стоимость: 19:40 – 200р., 21:50 – 200р.

«Человек-паук: Возвращение домой» (16+)

Фантастика. Режиссер: Джон Уоттс. В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей. Длительность: 140 минут.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 13:00 – 160р., 18:50 – 190р., 21:20 – 190р. (3D)

«Маша и медведь. Новые истории» (0+)

Мультфильм. Длительность: 52 минуты

В сборник вошли: “Пещерный медведь” (48 серия); “На привале” (57 серия); “Кошки-мышки” (58 серия); “Запутанная история” (45 серия); “ Game over” (59 серия); “К вашим услугам” (60 серия); “Спи, моя радость, усни” (62 серия).

Начало сеансов и стоимость: 10:50 – 130р., 15:30 – 140р.

«Гадкий я 3» (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут.

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 11:50 – 150р., 14:30 – 160р., 16:25 – 170р. (3D).

«Мульт в кино №55» (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 13:30 – 130р., 17:50 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/