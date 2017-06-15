Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 17 и 18 июня

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. С 17 июня значительная часть мужского населения республики примкнет к телеэкранам, чтобы следить за матчами проходящего в России Кубка Конфедераций. Но кое-какие развлечения кроме футбола и дачи для сыктывкарцев будут.

«Две дамочки…» в Драмтеатре

И в субботу, и в воскресенье в Академическом театре драмы пройдет спектакль «Две дамочки в сторону Севера» по пьесе одного из самых востребованных французских драматургов Пьера Нотта. Начало в 18 часов.

Сестры Бернадетта и Аннетта отправляются в невеселое — на первый взгляд — путешествие: с прахом матери в сумочке они едут на север Франции разыскивать могилу отца. Поездка оборачивается приключениями: дамочки угоняют автобус, развлекаются в баре, наслаждаются кладбищенскими пейзажами и предаются воспоминаниям.

Мыло в «Югоре»

В субботу в 11.00 Центр культурных инициатив «Югор» приглашает творческих людей на мастер-класс по мыловарению. Опытный мастер расскажет все хитрости мыловарения и поможет изготовить первый мыльный шедевр.

Запись на мастер-класс по телефону 298-007 или в теме группы по мастер-классам в «Югоре» vk.com/workshopugor.

Кино в «Югоре»

18 июня в 16:00 состоится очередное заседание клуба документального кино «Югор. Doc». Он был открыт при поддержке Гильдии неигрового кино и телевидения. Проект направлен на инициирование новых, а также развитие и всестороннюю поддержку уже существующих клубов неигрового кино в Москве и регионах страны.

Вниманию зрителей будет представлена документальная лента Юлии Киселевой «Детство на берегу реки». Десятилетняя Маша жила в далекой северной деревне Политово и одна училась в школе, больше детей в Политово не было. Но Маша не скучала. Она искренне любила свою деревню — тихую и не испорченную цивилизацией, без магазинов и сотовой связи. Мечтала открыть там больницу. Маше сейчас 17 лет, она учится в соседнем селе, живет в интернате и понимает, что нужно уезжать.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Тачки 3» (6+)

Мультфильм.

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar «Тачки 3»! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 16:40 – 170р., 19:40 – 200р., 21:00 – 190р (3D). Продолжительность: 110 мин.

«Мумия» (12+)

Фантастика. Режиссер: Алекс Куртцман. В ролях: Том Круз, Рассел Кроу

Посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснется, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у нее за тысячелетия заточения.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 16:40 – 170р., 18:20 – 200р., 19:40 – 200р., 21:00 – 190р. (3D). Продолжительность: 112 мин.

«Спарк. Герой вселенной» (6+)

Мультфильм

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу.

Начало сеансов и стоимость: 11:10 – 140р., 15:50 – 150р. (3D). Продолжительность — 95 мин.

«Мульт в кино №54» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 15:00 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

«Подводная эра» (6+)

Мультфильм

В 2100 году люди покинули Землю, оставив наводненную планету морским жителям. Группа чудаковатых глубоководных существ вынуждена отправиться в опасное путешествие через затопленные города на другую сторону света.

Начало сеансов и стоимость: 13:00 – 150р. (3D). Продолжительность – 95 мин.

Сборник мультфильмов «Вещий сон» (0+)

В сборник вошли такие мультфильмы как «Петр и Петруша», «Не скажу!», «Про Ивана-Дурака», «Жихарка».

Начало сеансов и стоимость: 15:40 – 140р. Продолжительность: 55 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/