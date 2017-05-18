Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 20 и 21 мая

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. 20 и 21 мая вы сможете культурно прогуляться в «Ночь музеев», посмотреть лучшие постановки «Сыктывкарса тулыс» и посетить родительский клуб.

Культура

«Ночь музеев» в Нацмузее

20 мая в Национальном музее РК состоится акция «Ночь музеев – 2017: 106 оттенков красного». Для посетителей подготовлена специальная вечерняя программа в пяти отделах музея.

Растения-краски, квесты для детей и взрослых, танцы, показ мод, контрреволюционная бабка, любовная магия коми молодежи и многое другое ждут сыктывкарцев с 17 часов. Подробности здесь.

«Ночь музеев» в Нацгалерее

Экологии посвятят «Ночь музеев» в Национальной галерее. С 18 до 23 часов зрителям предложат мастер-классы и оздоровительно-боевые практики, музыкальную программу и танцы, мультипликацию для детей и увлекательный лекторий. Традиционно будут открыты для посещения постоянная экспозиция и временные выставки Национальной галереи – в том числе выставки одного дня, увидеть которые можно будет только на «Эко-ночи».

В акции примут участие творческие и спортивные объединения и общественные организации (в том числе историко-реконструкционный клуб «Кречет»), музыкальные коллективы (в том числе группа «Листвѣнь»), художники, поэты и мастера (в том числе мастер года-2016 Евгения Сурнина), а также учебные заведения города.

«Ночь музеев» в «Югоре»

В Центре культурных инициатив «Югор» проведут самую позднюю «Ночь музеев» — с 19 до полуночи. Главной звездой на «Ночь музеев» в Югоре будет открытие персональной выставки документального фотографа Игоря Самолёта.

Ближе к вечеру зрителям будет представлена музыкально-визуальная коллаборация Натальи Высоких и DJ Shagal на тему «Приключения принца Ахмеда». Авторский проект Николая Антоновского «Pointé» добавит этой ночи балетные нотки. Художник Александра Порошкина, работающая в Театре Оперы и Балета РК, проведет практикум «Балерина. Набросок с натуры». Кроме того, посетители будут мечтать о космосе, вдыхать ароматы кофе, слушать влюбленных в свое дело лекторов, наслаждаться импровизацией на скрипке от Антона Платова.

«Сыктывкарса тулыс» в Театре оперы и балета

В Государственном театре оперы и балета продолжается XXVII Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»).

В субботу в 18 часов зрители смогут услышать оперу «Кармен» на языке ее композитора Жоржа Бизе и автора одноименной новеллы Проспера Мериме. На следующий день в тоже время представят оперетту «Бабий бунт», поставленную по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова.

«Две дамочки» в Драмтеатре

В воскресенье в Академическом театре драмы пройдет спектакль «Две дамочки в сторону Севера» по пьесе одного из самых востребованных французских драматургов Пьера Нотта. Начало в 18 часов.

Сестры Бернадетта и Аннетта отправляются в невеселое — на первый взгляд — путешествие: с прахом матери в сумочке они едут на север Франции разыскивать могилу отца. Поездка оборачивается приключениями: дамочки угоняют автобус, развлекаются в баре, наслаждаются кладбищенскими пейзажами и предаются воспоминаниям.

«Скромное обаяние буржуазии» в Нацбиблиотеке

21 мая в 13 часов авторы проекта «Киноодиссея» приглашают любителей классического кинематографа в Национальную библиотеку РК на совместный просмотр легендарного фильма 1972 года «Скромное обаяние буржуазии».

Если вы — компания успешных небедных людей, грех не отобедать всем вместе! Даже если за дверью покойник, в ресторане кончились напитки, на пороге группа военных, епископ мечтает стать вашим садовником, паре друзей жизненно важно сейчас же уединиться, а еще, некоторым из вас снятся сны. Такая сюрреалистичная картина представлена в этом фильме.

Родительский клуб в Юношеской библиотеке

Одной из наиболее эффективных форм работы с семьей являются родительские клубы. На базе Юношеской библиотеки действует родительский клуб «Счастливы вместе».

20 мая в 15 часов на новой встрече молодые родители смогут поделиться домашними традициями, почитать произведения детских писателей. На этом занятии родителям напомнят о безопасности детей и правилах поведения во дворе в летнее время.

Спорт

Футбол

20 мая Сыктывкар присоединится ко Дню массового футбола. Массовые турниры по футболу пройдут среди детей, взрослых, ветеранов спорта и людей с инвалидностью пройдут в большинстве городов и районов Коми.

В столице матчи состоятся на Республиканском стадионе. Начало в 9 часов. В числе принимающих участие в фестивале команд будет и «Новая генерация».

Ориентирование

20 мая в Кировском парке состоятся традиционные Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017». В этом году ожидается 1000 участников, из них 300 – профессиональные спортсмены и 700 – любители.

Регистрация участников начнется с 9:30, открытие – в 10:50. В 11:00 стартуют спортсмены, в полдень – любители.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Трио в перьях» (6+)

Мультфильм

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 11:40 – 150р., (2D), 10:40 – 150р., 14:40 – 160р., 18:00 – 180р. (3D). Продолжительность: 95 мин.

«Чужой: Завет» (18+)

Фантастика. Режиссер: Ридли Скотт. В гл. роли: Майкл Фассбендер.

Во время далекой экспедиции на другой конец галактики команда корабля «Завет» приземляется на планете, которая кажется настоящим неизведанным раем, но на самом деле таит в себе смертельную опасность, и единственный обитатель этого страшного мира – робот Дэвид, уцелевший член экипажа «Прометея».

Начало сеансов и стоимость: 12:20 – 150р., 16:00 – 160р., 18:20, 21:20 – 190р. Продолжительность: 130 мин.

«Охотник с Уолл-стрит» (18+)

Драма. Режиссер: Марк Уильямс. В гл. роли: Джерард Батлер

Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

Начало сеансов и стоимость: 20:40 – 190р. Продолжительность: 108 мин.

«Голос из камня» (18+)

Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Она последняя надежда 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение нескольких месяцев, после смерти матери, не произнес ни слова. Оказывается, мальчик дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Очень скоро Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело.

Мистический триллер. Режиссер: Эрик Д. Хауэлл. В гл. роли: Эмилия Кларк

Начало сеансов и стоимость: 19:40 – 190р. Продолжительность: 100 мин.

«Рок Дог» (6+)

Мультфильм

Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 13:20, 16:20 – 160р. (3D). Продолжительность: 95 мин.

«Мульт в кино №53» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 10:50, 15:00 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/