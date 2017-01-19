Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 21 и 22 января

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 21 и 22 января жители и гости столицы Коми смогут увидеть битву лучших российских команд по хоккею с мячом, с помощью финских артистов познакомиться с мифологией северных народов и изучить советскую фототехнику.

Культура

Цирюльник и призрак в театре оперы и балета

21 января в Государственном театре оперы и балета зрители смогут увидеть одного из самых ярких персонажей классической сцены Фигаро в комической опере «Севильский цирюльник». Его арии споет Андрей Ковалёв.

На следующий день в театре покажут мюзикл «Призрак замка Кентервиль». История о том, могут ли ужиться американский бизнесмен и английское приведение.

«Белый олень» из Финляндии в драмтеатре

Театральная труппа из города Каяни представит на сцене Академического театра драмы им.В.Савина позитивно-абсурдистский перфоманс «Белый олень».

Подробнее о том, как мифология северных народов сочетается в постановке с экологией и какую роль в финском спектакле сыграли ижемцы, читайте здесь.

Советские фотоаппараты в Национальной библиотеке

22 января в 13.00 в Национальной библиотеке Республики Коми состоится открытие выставки «Советская фотомеханика из коллекции фотоакына Сергея Прокушева», приуроченной к 65-летнему юбилею выпуска первого советского фотоаппарата «Зенит». Вход свободный.

На выставке будет представлено: около 50 фотоаппаратов советского периода, аппаратура для проявки пленки и печати фотографий, образцы химикатов и фотоматериалов тех лет. На ваших глазах будет воспроизведен и продемонстрирован процесс печати фотографий. У вас будет возможность подержать в руках легендарные советские фотоаппараты, увидеть их изнутри – будет несколько разобранных фотоаппаратов.

Владелец коллекции и фотограф Сергей Прокушев объяснит разницу между цифровым и пленочным фото, раскроет секрет обаяния и прелести ретро-фотопроцесса. Вы узнаете, почему сегодня, в век цифровых технологий, находятся фотографы, которые обращаются к старым пленочным технологиям, воспроизводят весь сложный и трудоемкий процесс фотографирования и фотопечати.

«Вечерний музей» в Национальном музее

Национальный музей Республики Коми приглашает сыктывкарцев на экскурсии в Выставочный зал. 21 января с 11.00 до 19.00 в рамках акции «Вечерний музей» вы сможете пройтись по выставкам «Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства Северного Приуралья»; «Богатыри древнего Синдора»; «Друзья» немытых рук».

Справки и запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Спорт

Хоккей с мячом

22 января на Республиканском стадионе впервые в истории Сыктывкара пройдет грандиозное событие — Суперкубок России по хоккею с мячом. В столице Коми за трофей сразятся две сильнейшие команды страны: чемпион России красноярский «Енисей» и и обладатель Кубка России хабаровский «СКА-Нефтянник».

Болельщиков, желающих увидеть принципиальное противостояние сибирских команд на Коми земле совершенно бесплатно приглашают посетить трибуны. Начало встречи в 13:00.

Суперкубковый субботник

Чтобы болельщики смогли комфортно наслаждаться игрой за Суперкубок, надо подготовить трибуны. Обрушившийся на город снегопад вынудил администрацию стадиона и Федерацию хоккея с мячом Коми обратиться к жителям Сыктывкара за помощью в уборке снега. Если со льдом работники стадиона справятся самостоятельно, то на трибуны просто не хватает людских ресурсов.

21 января в 10 часов всех неравнодушных к любимой игре сыктывкарцев просят поучаствовать в субботнике. Желательно прийти с лопатами. Тех, у кого инвентаря не будет, обещали инструментами обеспечить.

Баскетбол

21 и 22 января в Сыктывкаре пройдут решающие игры Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 года рождения. Соревнования примут две площадки: КСЦ «Ренова» и СК «Бумажник».

Финал пройдет в воскресенье в 16 часов. К сожалению, в нем не примет участие сборная Коми. По результатам предварительных этапов наивысшее место, на которое могут рассчитывать наши девушки — девятое. Но и без них увидеть на паркете надежды российского женского баскетбола, будущих Илону Корстин и Марию Степанову весьма любопытно.

Рукопашный бой

21 и 22 января в юноши и девушки 12 — 17 лет будут выяснять, кто из них лучший по рукопашному бою.

Поединки будут проходить в Центре единоборств по адреса ул.Савина, 81/1. Открытие соревнований и решающие встречи пройдут в воскресенье с 10 до 20 часов.

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