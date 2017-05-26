Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 27 и 28 мая

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. 27 и 28 мая вы сможете узнать историю Национальной библиотеки, насладиться классическим балетом и послушать интересные факты о видеоиграх.

Культура

«Спящая красавица» в Театре оперы и балета

В субботу в 18 часов Государственный театр оперы и балета представит зрителям балет на музыку П.И.Чайковского «Спящая красавица».

Спектакль пройдет в рамках программы XXVII Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». Главные роли исполнят артисты из Москвы – Екатерина Первушина и Михаил Мартынюк.

Пешая экскурсия по истории Нацбиблиотеки

28 мая состоится новая пешая экскурсия, организованная Коми региональным отделением Всероссийского историко-просветительского общества «Мемориал». На этот раз она будет посвящена истории библиотек города.

Экскурсию проведет Михаил Рогачев совместно со специалистами Национальной библиотеки Коми. Вы узнаете, где раньше находилось здание Усть-Сысольской уездной библиотеки, с каким трудом удалось построить новое здание, которое теперь является украшением города, сможете увидеть самое старое издание и книги из советского Спецхрана, хранящиеся в Национальной библиотеке РК, и многое другое. Начало экскурсии – у памятника В. И. Ленину на Стефановской площади в 12.00.

Гик-лекторий в Юношеской библиотеке

28 мая в 15.00 на первом гик-лектории «Мультиверс» в Юношеской библиотеке Коми специалист по видеоиграм Константин Попов расскажет, почему олдфаги не трифорсят.

Вы узнаете об одной из самых известных саг в мире видеоигр The Legend of Zelda, кто же этот таинственный парень в зеленом трико, почему игра называется не в его честь, как она повлияла на мир видеоигр и сколько уже можно нападать на Хайрул.

Спорт

ГТО

С 28 по 30 мая Сыктывкар примет Летний фестиваль ГТО в зачет Коми республиканской спартакиады учащихся общеобразовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке».

Первыми в программе значатся соревнования по плаванию, которые начнутся в воскресенье в 15 часов в бассейне «Орбита». Также школьников ждут спортивное многоборье, стрельба, легкая атлетика.

Бочче

С 26 по 28 мая пройдет Первенство Республики Коми по бочче в зачет V круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов.

На участие в соревнованиях заявилось 15 команд из Сыктывкара, Инты, Печоры, Усинска, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Вымского, Прилузского и Княжпогостского районов. Отдельными командами выступят воспитанники Кочпонского, Сыктывкарского, Эжвинского и Кунибского психоневрологических интернатов, а также спортсмены регионального Общества инвалидов.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Самые правдивые истории» (0+)

Мультфильм

Картина о новых, никому не известных приключениях барона Мюнхгаузена. В фильме барон становится участником, а то и вдохновителем невероятных историй, происходящих с литературными героями: Маленьким Муком и Слоненком, Красной шапочкой и Волком, Лисой и Зайцем, Мальчиком-с-пальчиком и Великаном, Рыбаком и Золотой рыбкой, Аладдином и Восточной принцессой и с Золушкой.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 100р., 13:10 – 140р., 16:20 – 150р. Продолжительность: 80 мин.

«Трио в перьях» (6+)

Мультфильм

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере.

Начало сеансов и стоимость: 10:25 – 140р. (2D), 9:00 – 120р, 11:30 – 150р., 14:40 – 150р., 17:30 – 170р. (3D). Продолжительность: 95 мин.

«Чужой: Завет» (18+)

Фантастика. Режиссер: Ридли Скотт. В гл. роли: Майкл Фассбендер.

Во время далекой экспедиции на другой конец галактики команда корабля «Завет» приземляется на планете, которая кажется настоящим неизведанным раем, но на самом деле таит в себе смертельную опасность, и единственный обитатель этого страшного мира – робот Дэвид, уцелевший член экипажа «Прометея».

Начало сеансов и стоимость: 12:50 – 160р., 15:10 – 160р., 18:40, 21:10 – 190р. Продолжительность: 130 мин.

«Охотник с Уолл-стрит» (18+)

Драма. Режиссер: Марк Уильямс. В гл. роли: Джерард Батлер

Циничный и обаятельный охотник за головами с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

Начало сеансов и стоимость: 19:20 – 180р. Продолжительность: 108 мин.

«Голос из камня» (18+)

Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Она последняя надежда 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение нескольких месяцев, после смерти матери, не произнес ни слова. Оказывается, мальчик дал обет молчания до тех пор, пока дух матери не вернется. Очень скоро Верена начинает подозревать, что призрак умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в ее тело.

Мистический триллер. Режиссер: Эрик Д. Хауэлл. В гл. роли: Эмилия Кларк

Начало сеансов и стоимость: 20:50 – 180р. Продолжительность: 100 мин.

«Мульт в кино №54» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 10:35, 12:00, 17:50 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/