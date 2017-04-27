Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 29 и 30 апреля и 1 мая

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу, воскресенье и понедельник в Сыктывкаре. 29 и 30 апреля, а также в праздничный День весны и труда жители и гости столицы Коми, конечно, смогут отправиться на дачу. Но и в городе будет чем заняться и на что посмотреть.

Культура

«Поющий Север» в Театре оперы и балета

30 апреля в 18 часов на сцене Государственного театра оперы и балета состоится финал открытого городского фестиваля-конкурса вокального творчества «Поющий Север».

Это уникальный и беспрецедентный проект по поиску талантливых исполнителей и коллективов, обладателей лучших голосов города Сыктывкара и районов Республики Коми. Каждый участник получает возможность проверить свои творческие способности, раскрыть потенциал, услышать мнение компетентного жюри.

«Страсти» в Драмтеатре

29 апреля в Академическом театре драмы им.В.Савина зрители увидят новый спектакль режиссера Евгения Софронова «Страсти» — психологическая драма по пьесе американского драматурга Юджина О’Нила.

Это история о том, как люди становятся заложниками своих желаний, ради их исполнения идут буквально на все – обманывают, предают, убивают, — забывая о семейных узах и библейских заповедях.

Джаз в «Югоре»

Впервые в Сыктывкаре состоится концерт российско-норвежского коллектива «The Tribute Jazz & Blues Collective». 29 апреля в 18.00 в Центре культурных инициатив «Югор» группа представит программу оригинальных композиций Хальгейра Педерсена и вокалистки Терезы Ульван, а также джазовые стандарты в неожиданных – стильных аранжировках.

Помимо потрясающего концерта жителей и гостей Сыктывкара ждет встреча — лекция «Будь сильным — стремись к своей мечте». Встречу ведут гости из Норвегии: Тереза Ульван, проникновенная джазовая певица и автор текстов, и Кристин Холанд, постановщик танцев. Это лекция о том, как мотивировать себя и достичь цели независимо от того, насколько сложным может быть путь. Вход на лекцию свободный.

Джаз в Нацбиблиотеке

30 апреля с 11 часов в Национальной библиотеке Республики Коми состоится праздник «Jazz and Dance day», приуроченный к Всемирному дню танца и Всемирному дню джаза. Гостей ждет концерт с участием ведущих танцевальных школ и студий города, а также танцевальные мастер-классы: по свингу от школы социальных танцев «Арена-S» и по восточному танцу от коллектива «Фараолла».

Для желающих узнать историю джаза будет лекция Сергея Терентьева, музыканта, преподавателя Колледжа искусств Республики Коми. Завершится Jazz and Dance day выступлением группы «Jazz Do Eat». Кроме этого, в этот день будет объявлено о старте благотворительной акции «Шкатулка мужества» по сбору игрушек, канцелярии и прочих приятных мелочей, способных подбодрить детей, проходящих лечение в Республиканской детской клинической больнице.

Спорт

Мини-футбол

В воскресенье на паркете спорткомплекса «Орбита» пройдет традиционный ежегодный товарищеский турнир по мини-футболу на призы «Новой генерации». Регулярно по завершении сезона столичная мини-футбольная дружина собирает своих болельщиков, журналистов и встречается с ними на футбольном поле или паркете. Четвертой сборной-участницей станет на сей раз команда ветеранов мини-футбола.

Турнир пройдет по круговой системе, все команды сыграют между собой по одному разу. В каждом матче – два тайма по 10 минут. Участников ждут сувениры и памятные призы. Начало мини-футбольных баталий в 12 часов.

Стрельба

В Сыктывкаре начнутся Первенство Республики Коми по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе — I этап VIII летней Спартакиады учащихся России и Кубок Республики Коми по стрельбе из пневматического оружия (мужчины, женщины). 29 апреля в 9:00 в ДОСААФ России по РК (ул.Маркова, 12) будут стрелять из пистолетов.

В соревнованиях принимают участие сто спортсменов из Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Сосногорска, Печоры, Усть-Куломского, Усть-Вымского, Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского районов. Победители регионального Первенства представят регион на Всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России» в Ижевске в июне.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Никита Кожемяка» (6+)

Мультфильм

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой.

Начало сеансов и стоимость: 11:25 – 140р. (2D). 9:00 – 120р., 10:40 – 150р., 17:40 – 180р. (3D). Продолжительность: 89 мин.

«Моя девушка – монстр» (16+)

Комедия. Режиссер: Начо Вигалондо. В ролях: Энн Хэттэуэй, Джейсон Судейкис.

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

Начало сеансов и стоимость: 14:00 – 150р., 19:25 – 190р. Продолжительность: 110 мин.

«Перестрелка» (18+)

Комедия. Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Сэм Райли.

Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.

Начало сеансов и стоимость: 16:30 – 160р., 20:35 – 180р. Продолжительность: 90 мин.

«Сфера» (16+)

Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду.

Триллер. Режиссер: Джеймс Понсольдт. В ролях: Эмма Уотсон, Том Хэнкс.

Начало сеансов и стоимость: 21:25 – 180р. Продолжительность: 114 мин.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)

Мультфильм.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Начало сеансов и стоимость: 11:25 – 140р., (2D). 9:00 – 120р., 10:40 – 150р., 17:40 – 180р. (3D). Продолжительность: 91 минута.

«Форсаж-8» (12+)

Боевик. Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон.

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Начало сеансов и стоимость: 13:10 — 150р., 22:15 — 130р. (2D). 9:00 — 120р., 18:10 — 190р. (3D). Продолжительность — 145 мин.

«Мульт в кино №52» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 15:35 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/