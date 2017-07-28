Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 29 и 30 июля

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут окунуться в сказочный мир Пушкина, смастерить танк и поболеть за бойцов ММА.

Пушкин в Нацмузее

29 июля Национальный музей Республики Коми приглашает родителей с детьми в Выставочный зал поучаствовать в программе «Сказки Пушкина для всех».

Дети смогут оказаться в сказочном мире поэта, попробовать свои силы в стихосложении, поучаствовать в викторине, поиграть в занимательные игры. Запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

Танки в Нацгалерее

Каждое воскресенье в залах галереи участники клуба «Arctic Model», мастерят модели самолетов, танков и автомобилей времен Великой Отечественной войны.

Если ваш ребенок, а может быть и вы сами, интересуетесь моделированием или хотите собрать свой собственный танк или самолет, вас приглашают принять участие в мастер-классах. Телефон для справок: 24-05-07.

Каракули в «Югоре»

Выставка KARAKULI PAVLA продолжает привлекать зрителей в Центр культурных инициатив «Югор». Свои работы представил Павел Зарослов, художника-иллюстратор, члена Союза дизайнеров России и диджея.

Название KARAKULI PAVLA — ироничное самоопределение художника, сознательно уходящего от технического определения графического дизайна. Почти все из представленного на выставке в основе своей имеет ручную отрисовку, помещенную в дизайн-контекст.

Дошколята в Школе рока

30 июля в 18 часов школа рока RockWay приглашает родителей с детьми от 3 до 10 лет за бесплатное занятие по музыке, которое пройдет в ДК «Строитель».

Ознакомительный урок проведет преподаватель музыки, ф-но, синтезатора, эстрадного вокала с высшей квалификационной категорией Марина Шелегова. Записаться на занятие следует здесь или по телефону: 298-400.

Смешанные единоборства

29 июля в Сыктывкаре на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 2 пройдет Республиканский турнир по смешанным боевым единоборствам «Весенний Кубок грэпплеров 2017».

Участники сразятся в двух дисциплинах: любительский ММА и профессиональный ММА.

За медали в турнире поборются спортсмены из Сыктывкара, Кирова, Великого Устюга и Котласа от семи лет и старше.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Грейсфилд» (16+)

Фантастика. Режиссер: Мэттью Ратт. В ролях: Мэттью Ратт, Кимберли Лаферрье, Виктор Трелье. Длительность: 90 минут

16 августа 2013 года Верховный суд США обязал ЦРУ обнародовать документы, хранившиеся под грифом «совершенно секретно» на протяжении 75 лет. Публике были предъявлены визуальные свидетельства различных паранормальных явлений. Инцидент, записи которого вошли в этот фильм, произошел близ населенного пункта Грейсфилд. В эпицентре — шестеро молодых людей, которые хотели весело провести время в загородном домике. Но случилось это… Ничто не останется незамеченным. И все, что произойдёт там этой ночью, будет задокументировано самым надежным образом: камерой, вживленной в глаз участника событий.

Начало сеансов и стоимость: 18:10, 20:00 – 200р.

«Стань легендой! Бигфут младший» (6+)

Мультфильм. Длительность: 95 минут

Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса — бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 12:40 – 140р., 16:20 – 150р. (3D)

«Заячья школа» (0+)

Мультфильм. Длительность: 80 минут

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место – в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 13:00 — 140р. (2D), 11:00 – 140р., 14:40 – 150р. (3D)

«Безумные соседи» (16+)

Комедия. Режиссер: Филипп де Шоврон. В ролях: Кристиан Клавье, Франсуа Дамиенс. Длительность: 95 минут

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль говорит, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они везде найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Размеренной семейной жизни приходит конец: по дому бегают свиньи, нежданные гости не только плавают в бассейне, но и сидят в хозяйском туалете, пьют коллекционное вино и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.

Начало сеансов и стоимость: 18:40 – 200р.

«Кинодетство: Злыдни» (0+)

В сборник вошли такие мультфильмы как «Как пан конем был», «Злыдни», «Умная дочка», «Лиса-сирота». Длительность: 55 минут

Начало сеансов и стоимость: 10:40 – 120р., 15:40 – 130р.

«Гадкий я 3» (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут.

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Начало сеансов и стоимость: 16:50 – 150р. (3D).

«Мульт в кино №56» (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 11:50, 14:30 – 120р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/