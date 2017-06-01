Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 3 и 4 июня

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. 3 и 4 июня вы сможете побывать на закрытии сезона в драмтеатре и сыграть в го с настоящим мастером. А детей ожидает несколько мультипликационных новинок.

Культура

«Небесный тихоход» закроет сезон в Драмтеатре

4 июня в 18 часов гости Академического театра драмы им.В.Савина увидят ремейк фильма «Небесного тихохода». Актеры порадуют зрителей живым исполнением любимых советских песен и полетом на легендарном «У-2». Как рассказал постановщик, для каждого героя была выбрана своя песня, а весь музыкальный ряд спектакля выстроен так, чтобы зритель смог максимально погрузиться в эпоху 1930-1950-х годов.

После показа музыкальной ретро-комедии состоится церемония закрытия 87-го театрального сезона.

«Кошкин дом» в Филармонии

Литературно-музыкальная композиция по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом» увидят пришедшие в Коми республиканскую филармонию 4 июня в 15 часов.

В программе музыкальные иллюстрации в исполнении ансамбля народной музыки «Зарни Ёль». Читает — Заслуженная артистка Республики Коми Виктория Пыстина.

Летний читальный зал Нацбиблиотеки

В Национальной библиотеке Республики Коми стартует традиционная акция «Летний читальный зал: отдых с книгой». Это выездная форма работы библиотеки с детьми, отдыхающими на летних площадках и в лагерях с дневным пребыванием.

Первый праздничный выезд-открытие состоится в Мичуринском парке 3 июня в 10 часов. Библиомобиль будет выезжать на дворовые территории города с 10.00 до 13.00. Жители смогут познакомиться с библиотекой на колесах, принять участие в играх и конкурсах.

Го в Юношеской библиотеке

4 июня в 11.30 Юношеская библиотека Республики Коми приглашает всех желающих познакомиться с увлекательной и древней японской игрой Го. Эта интеллектуальная игра внешне похожа на шахматы, но и сильно отличается от них.

Игра Го завораживает и очаровывает каждого, кто терпеливо пройдя стадию обучения, сыграл хотя бы раз партию на настоящей большой доске с настоящим Мастером игры, что и будет происходить в ЮБ РК.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

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«Спарк. Герой вселенной» (6+)

Мультфильм

Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу.

Начало сеансов и стоимость: 10:30 – 150р. (2D), 14:30 – 160р., 17:50 – 170р., 19:30 – 180р. (3D). Продолжительность — 95 мин.

«Подводная эра» (6+)

Мультфильм

В 2100 году люди покинули Землю, оставив наводненную планету морским жителям. Группа чудаковатых глубоководных существ вынуждена отправиться в опасное путешествие через затопленные города на другую сторону света.

Начало сеансов и стоимость: 11:50 – 150р., 13:40 – 150р., 16:30 – 160р., 18:20 – 180р. Продолжительность – 95 мин.

«Самые правдивые истории» (0+)

Мультфильм

Картина о новых, никому не известных приключениях барона Мюнхгаузена. В фильме барон становится участником, а то и вдохновителем невероятных историй, происходящих с литературными героями: Маленьким Муком и Слоненком, Красной шапочкой и Волком, Лисой и Зайцем, Мальчиком-с-пальчиком и Великаном, Рыбаком и Золотой рыбкой, Аладдином и Восточной принцессой и с Золушкой.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 100р., 16:20 – 140р. Продолжительность: 80 мин.

«Трио в перьях» (6+)

Мультфильм

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере.

Начало сеансов и стоимость: 10:10 – 140р. (3D). Продолжительность: 95 мин.

«Чужой: Завет» (18+)

Фантастика. Режиссер: Ридли Скотт. В гл. роли: Майкл Фассбендер.

Во время далекой экспедиции на другой конец галактики команда корабля «Завет» приземляется на планете, которая кажется настоящим неизведанным раем, но на самом деле таит в себе смертельную опасность, и единственный обитатель этого страшного мира – робот Дэвид, уцелевший член экипажа «Прометея».

Начало сеансов и стоимость: 12:10 – 150р., 20:10 – 190р., 21:10 – 180р. Продолжительность: 130 мин.

«Мульт в кино №54» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 9:20 – 100р., 15:30 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/