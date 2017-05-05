Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 6,7,8 и 9 мая

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие праздничные выходные. Весь уик-энд пройдет под знаменем Победы, и основные события состоятся во вторник. Но и в другие дни будет чем заняться.

День Победы

Митинг, шествие «Бессмертного полка», салют – без этого сложно представить 9 мая.

Полное расписание работы всех праздничных площадок города с различными развлечениями здесь.

Культура

Песни Победы в Театре оперы и балета

В субботу в 18 часов в Государственном театре оперы и балета состоится праздничный концерт ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «От героев былых времен».

В большом концерте прозвучат самые известные и любимые песни Великой Победы в исполнении звезд московской оперной сцены в сопровождении симфонического оркестра театра.

Самолет Победы в Драмтеатре

6 мая в 18 часов гости Академического театра драмы им.В.Савина увидят ремейк фильма «Небесного тихохода». Режиссер спектакля Борис Лагода обещает передать в постановке искреннюю веру в настоящее и «светлое завтра», восторженное отношение к жизни, преданность дружбе и Родине. Кроме этого, актеры порадуют зрителей живым исполнением любимых советских песен и полетом на легендарном «У-2».

В «Небесном тихоходе» впервые в новой истории театра им. В. Савина актеры будут петь живьем. Для того чтобы подтянуть вокал, с артистами работает приглашенный преподаватель. Как рассказал постановщик, для каждого героя была выбрана своя песня, а весь музыкальный ряд спектакля выстроен так, чтобы зритель смог максимально погрузиться в эпоху 1930-1950-х годов.

Техника победы в «Югоре»

7 мая в 11:00 в Центре культурных инициатив «Югор» сотоится мастер-класс по военно-исторической миниатюре и техническому моделированию «История в деталях». Посетители узнают о технологиях создания военно-исторических моделей и увидят работы участников студии Yellow House Club.

Посетить мастер-класс будет интересно как начинающим моделистам, так и тем, кто уже много лет увлекается этим хобби. Для маленьких любителей техники будет предложена работа с детскими наборами под наблюдением инструктора. Для новичков проводится вводное занятие: знакомство с хобби, презентация одного набора «Танк КВ-5», осмотр работ постоянных участников мастер-класса.

Три поколения художников в Нацбиблиотеке

7 мая в 14:00 Национальная библиотека Коми приглашает на открытие выставки «По стопам отца и деда»: творческая династия семьи Павловых-Тарабукиных», приуроченной ко Дню победы и Дню семьи.

На выставке будут представлены работы трех поколений творческой династии: художника-фронтовика Ивана Павлова, его дочери, художницы, преподавателя Эжвинской художественной школы, Ирины Тарабукиной и его внучки Натальи Тарабукиной, выпускницы Эжвинской художественной школы.

Варгейм в Юношеской библиотеке

6 мая с 12.00 до 17.30 состоится очередной игровой день для любителей настольных Варгеймов в стенах Оранжевого зала Юношеской библиотеки Республики Коми.

Каждый желающий может прийти со своей армией. Организованы четыре игровых стола. Собственный терррейн, как всегда, приветствуется.

Спорт

Мини-хоккей

С 7 по 9 мая в Сыктывкаре пройдет открытый Кубок Республики Коми по мини-хоккею среди любительских команд, посвященный Дню Победы.

Матчи стартуют 7 мая в 08.00 и продлятся почти до 16.00. Две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф крест-накрест: группа «А» попадает на группу «Г», «Б» на «В». Серия плей-офф пройдет 9 мая. Матч за третье место намечен на 14.00, финал на 14.45. Место проведения соревнований: крытый каток в Эжве — 7 и 8 мая, ДЮСШ «Северная Олимпия» — 9 мая.

Тхэквондо

8 мая в 10 часов в СК «Бумажник» нучнутся Открытый Чемпионат и Первенство Республики по тхэквондо (МФТ) и 14 ежегодный турнир по тхэквондо (МФТ) памяти капитана милиции Владимира Кокорина.

На соревнования приедут 250 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды, Ленинградской области, Усинска, Воркуты, Корткероса и Сыктывдинского района.

Бильярд

6 и 7 мая в Сыктывкаре пройдет открытый Чемпионат Республики Коми по бильярдному спорту (комбинированная пирамида). Место проведения – бильярдный клуб «Сова». Начало соревнований в 12 часов.

Соревнования идут сперва по швейцарской системе, пока не останется восемь спортсменов, не проигравших дважды. Сразу после определения «восьмерки» начнется плей-офф.

Кино в ТРЦ «Радуга»

Торгово-развлекательный центр «Радуга» приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

«Рок Дог» (6+)

Мультфильм

Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 10:40 – 150р., 13:15 – 160р., 18:00 – 190р. (3D). Продолжительность: 95 мин.

«Никита Кожемяка» (6+)

Мультфильм

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой.

Начало сеансов и стоимость: 14:30, 16:10 – 150р. Продолжительность: 89 мин.

«Моя девушка – монстр» (16+)

Комедия. Режиссер: Начо Вигалондо. В ролях: Энн Хэттэуэй, Джейсон Судейкис.

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

Начало сеансов и стоимость: 19:45 – 200р. Продолжительность: 110 мин.

«Перестрелка» (18+)

Комедия. Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Бри Ларсон, Киллиан Мёрфи, Арми Хаммер, Сэм Райли.

Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.

Начало сеансов и стоимость: 19:40 – 200р., 21:20 – 190р. Продолжительность: 90 мин.

«Сфера» (16+)

Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду.

Триллер. Режиссер: Джеймс Понсольдт. В ролях: Эмма Уотсон, Том Хэнкс.

Начало сеансов и стоимость: 15:00 – 160р. Продолжительность: 114 мин.

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)

Мультфильм.

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 100р., 10:50 – 140р., (2D). 12:40 – 150р., 17:50 – 180р. (3D). Продолжительность: 91 минута.

«Форсаж-8» (12+)

Боевик. Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон.

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Начало сеансов и стоимость: 21:45 — 180р. (3D). Продолжительность — 145 мин.

«Мульт в кино №52» (0+)

Начало сеансов и стоимость: 12:20, 17:00 – 140р. Продолжительность: 45 мин.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ «Радуга» — http://raduga3d.com/