Молодой учитель из Коми о «Молодых учителях» на «Балтийском Артеке»

С 19 по 25 июля на Всероссийском молодежном форуме «Балтийский Артек» состоялась смена «Молодые учителя». Всего на форуме собралось более 400 молодых специалистов сферы образования, которые приехали с 74 регионов. «Твоя Параллель» публикует рассказ одной из участниц смены, методиста и педагога дополнительного образования Центра творчества имени Г.А.Карчевского Алены Завелишко.

Для того, чтобы знакомство друг с другом и обмен опытом прошло весело и активно для нас была организована замечательная игра «Снова в школу!». Все участники форума, погрузились в невероятную атмосферу детства и стали учащимися начальной школы, я была ученицей 2 «Б» класса, также у нас были классные руководители и директор нашей замечательной школы Алиса Анатольевна Крюкова! Конечно же торжественное открытие форума стилизовали под школьную линейку, приуроченную ко «Дню знании».

На открытии форума с приветственным словом выступили заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Юрьевна Синюгина, врио заместителя председателя Правительства Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Сергеевна Ищенко и открыла смену директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Анатольевна Крюкова.

Смена «Молодые учителя», была посвящена деятельности и развитию РДШ в субъектах РФ, информационной безопасности школьников и их патриотическому воспитанию. Помимо этого каждый участник мог презентовать свой социальный проект в рамках РДШ.

В первый образовательный день прошли две панельные дискуссии, первая с заместителем Министра образования и науки РФ Татьяной Синюгиной молодые педагоги обсудили основные вопросы системы образования в современной России, среди которых приоритетные направления данной сферы на ближайшую перспективу, а также комплекс мероприятий по реализации основных направлений деятельности РДШ. На второй дискуссий выступили врио министра образования Калиниградской области Светлан Сергеевна Трусенова директор ФГБУ «Росдетцентр», ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Анатольевна Крюкова, основной темой обсуждения стал региональный опыт развития РДШ, итоги прошедшего года и перспективы развития.

Каждый последующий день, был посвящен одному из направлению РДШ. День информационно-медийного направления начался с панельной дискуссии «Информационное пространство для детей», экспертами на которой выступили секретарь Общественной палаты России VI состава Валерий Фадеев, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Спикерами следующей дискуссии стали директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей Алексеев, кризисный психолог, член ассоциации онкопсихологов России Михаил Хасьминский и заместитель начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий Управления Роскомнадзора по Калининградской области Жанна Курпатова вовлекли участников смены в по-настоящему жаркую дискуссию, ведь тема медиаграмотности школьников стала очень актуальной в последние годы. И в завершении насыщенного дня, прошла встреча с российской журналисткой, телеведущей программы «Время» на Первом канале Екатериной Андреевой и радиоведущим «Эхо Москвы» Михаилом Куницыным.

О направлениях и практических инструментах личностного развития ребёнка говорили с кинопродюсером Василием Соловьёвым, продюсером Линой Арифулиной и председателем комитета Российского книжного союза по региональному развитию Мариной Абрамовой.

Для обсуждения военно-патриотического направления приехали директор военно-патриотического центра «Вымпел» Святослав Омельченко, заместитель директора «Роспатриотцентра» Никита Панов, председатель Центрального Совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Надежда Ершова и проректор по делам казачества Первого казачьего института Игорь Казарезов. В ходе обсуждения были подняты вопросы актуальности военно-патриотической работы в школах.

Также в этот день состоялась, для меня самая значимая встреча форума, с героями России Алексеем Романовым, Николаем Беляевым, Николаем Гавриловым и Александром Лазуткиным, я была горда и счастлива, что мне выпала такая честь познакомиться с такими велики людьми.

В предпоследний день образовательной программы смены «Молодые учителя» прошла панельная дискуссия «Гражданская активность как одно из направлений работы Российского движения школьников». На все вопросы педагогов ответили приглашённые эксперты. Участников посетили ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, начальник управления проектов и программ Ассоциации волонтёрских центров Диана Джалалова, а также председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики» Павел Савчук.

На протяжении всех образовательных проходили мастер-классы по волонтёрству, разработке современных педагогических технологий и проведению тематических мероприятий.

Закрытие смены прошло в форме фееричного выпускного с множеством сюрпризов и небольшой грустью о предстоящем расставании.

На форуме я представила проект «Лента памяти» гражданско-патриотической направленности, который вызвал интерес, но к сожалению не получил грантовой поддержки, но все еще впереди!

Невозможно рассказать все, что происходило на форуме, лично для меня это просто огромный кладезь знаний, который я получила за пять дней. Также форум подарил мне огромное количество друзей и знакомых, которые живут в различных уголках нашей необъятной Родины, но объединенных одной целью. Теперь я с уверенностью могу сказать, что РДШ — это единое движение не только школьников, но и педагогов.

Основываюсь на опыте пилотного года работы по направления РДШ на базе МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» и на опыте, полученном на форуме в предстоящем году нас ждет очень трудоемкая, но в тоже время интереснейшая работа в этом направлении.

Алена Завелишко