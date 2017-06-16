Молодые таланты Коми отдыхают в Геленджике

С 3 по 23 июня 2017 года в летнем оздоровительном лагере «Солнечный» (Краснодарский край, г. Геленджик, п. Кабардинка) проходит летняя оздоровительная творческая смена по организации отдыха и оздоровления детей Республики Коми художественной направленности «Театральные каникулы».

Учредителем летней творческой смены «Театральные каникулы» является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Непосредственную организацию и проведение смены осуществляет Государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования».

Всего в лагере «Солнечный» сейчас отдыхают 156 детей из Республики Коми. Это представители детских и молодежных театральных коллективов из Сыктывкара, Ухты, Вуктыла, Воркуты.

Ежедневно с замечательными театральными детьми находятся самые лучшие вожатые Черноморского побережья – педагогический отряд «Первый» из города-героя Волгограда.

На период творческой смены «Театральные каникулы» все ее участники стали студентами «Театральной академии». Каждый получил зачетную книжку, в которую в течение всей смены будут выставляться отметки, а по окончании летней смены «Театральные каникулы» будет проведен «Выпускной бал» с вручением памятных дипломов. Участники каждого отряда, лучше всех проявившие себя в творческой смене «Театральные каникулы», получат почетные красные дипломы.

Ежедневно для детей организуются познавательные мероприятия, творческие конкурсы и спортивные соревнования, вечерние дискотечные программы и развлекательные досуговые мероприятия.

Каждый день для участников летней творческой смены «Театральные каникулы», студентов «Театральной академии», проводятся мастер-классы и практические занятия по театральным дисциплинам: мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, основам хореографии и вокала.

Мастер-классы проводят:

— прима-балерина Государственного театра оперы и балета Республики Коми, народная артистка Республики Коми, лауреата Премии Правительства Республики Коми, лауреат театрального конкурса имени народного артиста РСФСР Степана Ермолина, член Союза театральных деятелей России, Наталья Супрун (город Сыктывкар).

— ведущая солистка оперной труппы Государственного театра оперы и балета Республики Коми, лауреат Премии Правительства Республики Коми, лауреат театрального конкурса имени народного артиста РСФСР Степана Ермолина, дипломант Международного конкурса, член Союза театральных деятелей России Елена Лодыгина (город Сыктывкар).

— педагог дополнительного образования Детского дома имени Александра Александровича Католикова, педагог театрального отделения Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова, театральный режиссер, автор-постановщик множества интересных детских и молодежных театральных спектаклей, заслуженный работник общего образования России Татьяна Попова (город Сыктывкар).

— педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы города Инты, руководитель Образцового детского коллектива театра «Золотой ключик» Светлана Викулова (город Инта).

— руководитель Студенческого театра «Семь плюс», Детского театра «Светлячок» и Театра особых людей «Радость моя» Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Марина Афонасенко (город Сыктывкар).

В рамках смены «Театральные каникулы» проходит конкурсный просмотр и подведение итогов Республиканского конкурса театрального искусства «Пестрые подмостки», на который прислано более 50 спектаклей детских и юношеских театральных коллективов Республики Коми.

По сообщению Союза театральных деятелей РК