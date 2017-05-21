«Ночь музеев» в Нацмузее Коми: бабочки и коты

Интерактивные программы, выступление танцевальных коллективов, мастер-классы, видеосалон, квесты, ярмарка-фест и многое другое предложил своим посетителям Национальный музей Республики Коми. Воскресный вечер там прошел под девизом «Ночь музеев 2017: 106 оттенков красного».

В этот раз Национальный музей не смог встретить ночных посетителей на площадке между зданиями, где располагаются отделы истории и природы. Из-за дождя программу под открытым небом пришлось перенести в залы музея.

Как и в прошлом году, двери музеев были открыты для всех от мала до велика. На первом этаже отдела истории посетителей встречала акция «Красные коты», организованная в честь столетия октябрьской революции приютом «Кошки за окошком». Были приготовлены игрушки и сувениры с изображением котофеев, мультфильмы, а также возможность пообщаться с представителем усатых-полосатых.

Также в отделе истории действовали интерактивные программы. Например, выставка, посвященная агитационным плакатам от 1917 года до 1930-х, с одноименным названием одного из них «Советская репка». На нем изображен сюжет одной из самых популярных детских сказок. Правда, дедкой на этот раз стал мсье Капитал, который при помощи аллегоричных обывателей в образе зверей пытается вытянуть голову красноармейца. Помимо общеизвестных плакатов были представлены и редкие работы.

Здесь же проходил мастер-класс по изготовлению луков и стрел. Желающие могли самостоятельно создать оружие и на месте испытать свои силы и умения в стрельбе по мамонтам.

Любой желающий мог разучить частушки 1920-1930-х годов и получить за это сушки, а также сыграть в шашки, домино, лото, сразиться в «Морской бой» и «Крестики–нолики».

Напротив, в отделе природы, жители Сыктывкара познакомились с выставкой «Порхающая красота», где были представлены фотографии разных видов бабочек, а после – рисовали и мастерили бабочек в разных технологиях.

Для самых маленьких гостей разработали квест по экспозиции. Дети вместе с родителями, следуя заданиям, должны были определить загаданное животное.

В честь объявленного в России Года экологии проводилась акция «106 оттенков красного», а, следовательно, без «Красной книги» организаторы обойтись не могли. Они придумали по ней кроссворд, который оказался совсем нелегким для простого посетителя.

Главным событием «Ночи музеев» в отделе природы стало открытие выставки «Турун-вурун».

«Турун-вурун» переводится как «Трава-шерсть» и посвящена натуральным растениям, местным травам, из которых можно получить натуральный природный краситель. С его помощью можно окрасить материал, а в дальнейшем использовать его в текстиле. На фотографии показан переход от традиции к современности. Фотографии – результат моей дипломной работы. Целью было получение для красителя природного материала, который произрастает на территории Коми, а в дальнейшем я стала применять этот материал уже в текстиле», – объясняет член Союза мастеров РК Лидия Костарева.

Все природные красители у наших предков были «под рукой». Крашение корой крушины дает жёлто-коричневый тон, шалфеем — светло-зелёный, брусникой — бледно-розовый и чёрной смородиной — светло-бордовый. Оттенки зелёного и коричневого дает крашение шалфеем, душицей, крапивой, корой ивы и сушенными плодами шиповника. Черника красит шерсть в фиолетовый цвет.

Травянистые растения не только давали человеку пряжу, они позаботились и о том, чтобы окрасить ее и придать более привлекательный вид. Крестьяне хорошо знали свойства как культурных, так и дикорастущих растений. Эти знания передавались из поколения в поколение.

В отделе этнографии сотрудники музея провели для гостей увлекательные мастер-классы, которые стали традиционной частью мероприятия.

Изготовляли традиционные пояса и обереги, учились пижемской росписи и создавали открытки с коми узорами.

Больше всего привлекло внимание горожан гадание по знакам судьбы. Выстраивались целые очереди желающих узнать, что ждет каждого в этом году.

Анна Григорьева, Елена Торопова

Фото Анны Григорьевой