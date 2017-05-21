«Ночь музеев» в «Югоре»: Самолёт и грабли с морковью

«Человек в системе координат» — под таким загадочным названием акция «Ночь Музеев» прошла в Центре культурных инициатив «Югор». Вниманию посетителей были представлены несколько площадок и персональных выставок.

Самыми вкусной, в прямом и переносном смысле, были фотоработы и видеоинсталляции Игоря Самолёта, связанные как с внешними, так и с внутренними путешествиями автора.

Задать любой вопрос, уточнить смысл поданных произведений можно было с легкостью. Тем более что работы Игоря Самолёта не всем были понятны и высоко оценены – кто-то просто не находил смысл в фотографиях, на которых причудливым образом овощи закрывают человеческое лицо.

Или зачем было помещать саженцы в рабочие рукавицы, а вдоль стены располагать множество грабель с морковью. Однако на то воля автора, и часто смысл сказанного именно в такой форме не всем ясен.

Визуально-музыкальная коллаборация Натальи Высоких и Павла Зарослова на мультфильм 1926 года «Приключения принца Ахмеда» о магрибском колдуне и волшебном коне.

Своих почитателей нашла и фотовыставка Николая Антоновская о балете и его закулисье.

Также посетителей ожидали лекции. Слушателям поведали о видах кофе, его вкусах и происхождении – стать знатоком кофе можно было за один вечер. А какое оборудование и техника используются для фотографирования небесных тел, рассказали на лекции, посвященной астрофотографии.

Музыкально-поэтическая импровизация «Ночь. Выставка. Скрипка» была завершающей и опустила занавес перед посетителями.

Елена Торопова

Фото Анны Григорьевой