План Дня студента в УГТУ

25 января по всей России отмечается День студента. В этом году обучающихся Ухтинского государственного технического университета ждет новая программа, насыщенная интеллектуальными, творческими и спортивными мероприятиями.

В 8.30 в фойе корпусов А, Е, Л, К, а также в ГНК, ИТ, ПЭЛК состоится беспроигрышная лотерея. Все, что необходимо для участия в ней, пуговица (синяя, белая или красная). Директора институтов поздравят студентов с праздником, и у каждого будет возможность получить небольшой подарок.

В 11.00 в конференц-зале бизнес-инкубатора состоится встреча представителей студенческих объединений с ректором. Студенческие объединения представят свои лучшие проекты, реализованные в 2016 году, расскажут о планах на 2017 год. Активисты будут награждены благодарственными письмами. Также на встрече состоится очередная презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи.

В 15.00 в конференц-зале бизнес-инкубатора пройдет интеллектуальная игра «Брейн-ринг».

Для всех любителей потанцевать в 18.00 на 2 этаже РК «Планета» состоится тематическая вечеринка «Стиляги». Наличие костюма – обязательное условие участия! Вечеринка для студенческого актива в таком формате будет проведена впервые.

Приятным завершением дня для всех любителей спорта и активного отдыха станет массовое катание. При предъявлении студенческого билета аренда коньков и катание на катке за УСК «Буревестник» 25 января с 20.00 до 22.00 бесплатно.