Сыктывкарские студенты познакомились со стихами Рубцова

В центре досуга и кино «Октябрь» стартовал новый сезон в киногостиной «Русская классика». 24 и 25 января при полном аншлаге прошел вечер, посвященный выдающемуся русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову.

Организаторы представили вниманию зрителей литературно-музыкальную композицию «Бродят строчки его по Руси…». Среди пришедших на этот вечер было много молодежи — это учащиеся торгово-экономического колледжа, автомеханического и политехнического техникумов, которые только открывают для себя творчество Н.Рубцова, а также были сыктывкарские пенсионеры – истинные любители поэта.

Ведущие вечера – Ирина Шутова и Роман Гольке-Эберт — рассказали об основных этапах биографии Н. Рубцова, о его поэзии, о песнях, написанных на его стихи.

Вологодская «малая родина» и русский север дали поэту главную тему его творчества. Простые, на первый взгляд, но очень глубокие по смыслу искренние стихи Рубцова очаровывают читателей и слушателей неповторимой русской пронзительностью и напевностью.

На протяжении всей встречи звучали стихи Николая Рубцова. С большого экрана центра народный артист России Александр Михайлов исполнил стихотворение «Русский огонек». Со сцены выразительно читали стихи студенты сыктывкарского политехнического техникума Илья Шарапов – призер республиканских Рубцовских чтений – и Лев Пантелеев. Тепло была принята зрителями Светлана Ванеева – руководитель Рубцовского клуба при политехническом техникуме, – которая прочитала стихотворение любимого поэта на коми языке.

Песен на стихи Рубцова написано много. Удивительно напевные его стихи продолжают и сегодня вдохновлять музыкантов и исполнителей. С экрана звучали любимые многими песни: «В горнице», «Улетели листья с тополей», «Букет», «Зимняя песня» в исполнении Валентины Толкуновой, Александра Барыкина, группы «Форум» и других. А в завершении вечера Евгений Гаврилов исполнил «Осенний блюз» на стихи Николая Рубцова и музыку сыктывкарского композитора Алексея Ситкарева.

По сложившейся традиции в конце встречи выступила библиотекарь отдела абонемента Национальной библиотеки РК Светлана Мальцева, которая познакомила зрителей с книгами о жизни и творчестве поэта.

По сообщению ЦДиК «Октябрь»