Танцы в «Ритме»

Кто любит больше всех танцевать? Конечно, молодёжь, подростки, дети. Потому и наибольшее количество людей именно в танцевальных объединениях и ансамблях Сыктывкарского Дворца творчества детей и учащейся молодёжи.

А вот, например, коллектив ТСК «РИТМ» даже не вмещается на все возможные площадки Дворца. Год назад танцевально-спортивный клуб «РИТМ» переехал из Дворца, где базировался много лет, в новое помещение. Ребята взяли в руки кисти с красками и сами отремонтировали новые просторные классы на третьем этаже здания под вывеской «Северный рай». Активно помогали педагогам старшие танцоры и друзья, красили, мыли, убирали строительный мусор. Помещение обустроили, оборудовали зеркалами и всем необходимым для тренировок и репетиций. Созданы три танцевальных зала, различные по цветовой гамме, размерам и настроению. В них одновременно могут заниматься три группы, разные по возрасту и количеству учащихся. В отдельном помещении клуб приобрёл своё истинно клубное звучание. И туда может заглянуть каждый, кого «тянет танцевать».

Преподают в этих чудесных танцевальных классах замечательные педагоги спортивного бального танца: Елена Шульц, руководитель ТСК «РИТМ» и её ученики Александр Горохов и Татьяна Саковец, а также тренер по современной хореографии Валерия Ковтун и тренер по социальным танцам Алёна Михайлова.

Танцевать учатся дети от 3 лет и старше. Тут строгая дисциплина, но школьники готовы посещать занятия каждый день. Тем более, что в ТСК «РИТМ», кроме спортивных бальных танцев, открылись новые направления современной танцевальной молодёжной культуры.

Лучшие учащиеся Образцового детского коллектива ТСК «РИТМ» успешно участвуют и побеждают в Открытом Чемпионате России «Дэнс Аккорд», Международном турнире «Динамиада», кубке города «Рандеву», многих других турнирах по танцевальному спорту. И, конечно же, любимым мероприятием «ритмовцев» стал ежегодный «Бал при свечах», идейным вдохновителем и создателем которого является Елена Владимировна Шульц.

За несколько лет «Бал при свечах» из городского праздника бального спортивного танца превратился во Всероссийский турнир по бальным танцам. Прошедший в марте 2017 года «Бал при свечах» привлёк более 700 участников. Бороться за кубок Республики Коми приезжали танцоры из многих городов России, были и показательные выступления призеров международных турниров. Так что скоро «Бал при свечах» может стать международным турниром. При этом добрые люди из клуба «РИТМ» могли даже своим конкурентам предоставить место для репетиций в своём новом помещении. Хотя и самим уже места мало. Желающих танцевать всё больше и больше. Вероятно, и летом будет открыт детский танцевальный лагерь.

Твоя Параллель