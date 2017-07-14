Учащиеся Гимназии искусств заняли весь пьедестал почета на всероссийском фестивале

Детско-юношеский театр-студия «Ордым» театрального отделения Гимназии искусств при главе РК принял участие VIII Всероссийский фестивале «Театральные витражи». В прошлом году фестиваль проходил на базе гимназии искусств, в нынешнем году его принимал город Саратов.

«Самый первый «фестивальный заплыв-погружение» в фестивальную атмосферу был сделан в 2010 году. Тогда фестиваль принимал г.Вятские Поляне. Через некоторую «мхатовскую паузу» наш театр был участником «Витражей» в Королеве и Пензе», — рассказал «Комиинформу» руководитель театрального отделения гимназии Виктор Напалков.

За семь фестивальных дней участники показали и посмотрели 19 разных спектаклей. «Ордымовцы» подготовили к показу музыкальную сказку «Здравствуй, чудо в перьях!». Готовились они и к традиционной конкурсной номинации «Художественное слово».

В номинации «Драматические постановки» театр-студия «Ордым» получила специальный диплом «За отвагу актерского ансамбля». Специальный диплом фестиваля за оригинальное решение костюмов спектакля «Здравствуй, Чудо в перьях» получил и художник-постановщик Эрих Вильсон.

В номинации «Художественное слово» дипломы лауреата получили:

— 1 степени — Виктория Шахова

— 2 степени — София Веприкова и Валентина Чупрова,

— 3 степени — Софья Матвеева.

Дипломы участников в этой номинации получили Юрий Пантелеев и Надежда Канева.

В традиции детско-юношеского театра-студии «Ордым»: начинать и заканчивать учебный год и театральный сезон с участия в каком-нибудь фестивале. В прошлом году «ордымовцы» осенью «Казань брали» – участвовали в международном фестивале «Палитра Казани». Творческий сезон завершили в Саратове. В наступающем новом учебном году и творческом сезоне «Ордым» не хочет нарушать добрые традиции. Театр уже получил официальное приглашение для участия в XIX Всероссийском фестивале школьных театров «Русская драма», который пройдет в Москве с 11 по 17 сентября 2017 года. Организаторы включили в фестивальную афишу спектакль «Кто украл светофор», который будет показан 14 сентября на сцене знаменитого Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Зимой, в феврале месяце, театральное отделение пригласили для участия в международном фестивале-творческой лаборатории детских и молодежных театров «Грани-2018» в Мурманске.

По сообщению ИА «Комиинформ»