С 15 по 20 мая в Сыктывкаре пройдет Фестиваль современного визуального искусства и дизайна «МОСТ» при грантовой поддержке Всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, а также гранта Главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры. Организаторами Фестиваля выступают СГУ им. Питирима Сорокина и Центр развития добровольчества в Республике Коми.

«МОСТ» проводится уже во второй раз и становится традиционным. Но с прошлого года произошло много изменений. Например, количество дней Фестиваля увеличилось с двух до шести, а программа стала более насыщенной.

Фестиваль этого года посвящен протесту в искусстве и дизайне. Согласно идее Фестиваля, протест – это реакция человека на самые разные ситуации нашей неоднозначной жизни. Ключевые моменты в развитии искусства зачастую были связаны с желанием людей высказать свое несогласие c устоявшимися канонами и традициями.

С первого дня Фестиваля в выставочном зале 5 корпуса СГУ им. Питирима Сорокина стартует кураторский выставочный проект Андрея Логвина (Москва) «Я БЫ ОБНЯЛ ТЕБЯ, НО Я ПРОСТО ТЕКСТ» и экологический воркшоп «Эко-инсталляция».

К работе Фестиваля будут привлечены эксперты в области дизайн-проектирования, теории и истории дизайна, практикующие архитекторы, искусствоведы, фотографы:

— Ольга Матвеева (Москва), художник, фотограф, член Союза Фотохудожников России, работы которой находятся в музейных и частных коллекциях в России, Австрии, Франции, Японии и Германии;

— Александр Лахтадыр (Санкт-Петербург), преподаватель кафедры кино- и фотоискусства СПбГИК, доцент кафедры Режиссуры мультимедиа СПбГУП, член экспертных советов фестиваля короткометражного кино «POTENTIAL» и Санкт-Петербургского форума «Молодое кино»;

— Георгий Пряничников (Москва), архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Георгия Пряничникова», член Союза московских архитекторов, преподаватель кафедры Градостроительства МАРХИ (Государственная Академия);

— Ксения Бандорина (Санкт-Петербург), кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров, член Союза Художников, доцент кафедры Искусствоведения СПГХПА им. А.Л. Штиглица;

— Евгений Дружинин (Москва), motion-дизайнер, имеющий пятилетний опыт работы в отделе promotion-графики на Первом канале, основатель компании AEVA, занимающейся мультимедийным сопровождением мероприятий;

— Ольга Косырева (Москва), кандидат филологических наук, дизайн-критик, журналист и редактор с 20-летним опытом работы в популярных, специализированных и деловых изданиях.

— и многие другие.

Подробный список спикеров и названий лекций будет обновляться в официальной группе Фестиваля ВКонтакте: vk.com/art_bridge_festival. Принять участие в Фестивале смогут все желающие.