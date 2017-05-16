В Усинске декламировали Северянина

Сегодня в Молодежном центре Усинска состоялся литературный вечер, посвященный творчеству известного русского поэта Серебряного века Игоря Северянина.

На встрече собрались почитатели таланта знаменитого поэта. О жизни и творческом пути Игоря Васильевича присутствующие узнали в начале мероприятия. Не обойдены вниманием семья и детство поэта, созданное им направление в поэзии «эго-футуризм», поговорили о роли поэтов Мирры Лохвицкой, Константина Фофанова и Фёдора Сологуба в его поэтической судьбе, а также влиянии Льва Толстого.

Поэтический марафон открыла Наталья Стикина, руководитель Молодёжного литературного объединения г.Усинска «ЛИТО-сфера», член союза писателей России с стихотворением «Ногтюрн». Присутствующие участники Литературного объединения города Усинска «Северная лира», Евгения Аркушина и Николай Попов продекламировали стихотворения поэта «Нелли», «Весенний день».

Далее продолжили молодые ценители творчества поэта, которые прочитали: «Вернуть любовь», «Все они говорят об одном», «Зовущаяся грустью», «И она умерла молодой…», «Последняя любовь». По окончанию, за чашечкой чая, запланировали ряд литературных мероприятий в июне месяце.

По сообщению Молодежного центра Усинска