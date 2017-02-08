Выставки молодых польских художников в Сыктывкаре

9 февраля в залах Национальной галереи РК откроются сразу две выставки молодых художников из Польши : «3х3» и «Вроцлав СЕЙЧАС».

Торжественное открытие состоится в 17:00 в залах галереи.

Проект «3х3» – это выставка работ художников Университета искусств Познани (Польша), использующих в своем творчестве передовые технологии. Организатор выставки – фонд Университета искусств Познани при поддержке Польского института в Санкт-Петербурге. Это ярчайший пример современного польского медиа-арта, вполне национального, однако органично интегрированного в пространство нового европейского медиа-искусства.

Выставка объединяет работы трех молодых и прогрессивных польских аниматоров: Роберта Проха, Милоша Марганьски и Павла Превенски. Каждый из них представил в Петербурге три фильма. По мнению искусствоведов, для Роберта Проха важно, в первую очередь, «совмещение традиционных приемов массового искусства XX века с современной информационной средой». Эту же тему развивает и Милош Марганьски: «в рамках выставки представлены его работы, исследующие трансформацию визуальных штампов (граффити, комикс) в современной мультимедийной среде». Павел Превенски создает «уникальные визуальные медиа пространства, активно используя элементы абсурда и сюрреализма».

Погрузиться в атмосферу анимации посетителям поможет просмотр девяти анимационных фильмов молодых авторов, подкреплённый фотоэкспозицией кадров из фильмов.

Польский институт в Санкт-Петербурге и Академия изящных искусств во Вроцлаве рады представить российскому зрителю выставку произведений семи художников в рамках европейского цикла под названием «ВРОЦЛАВ СЕЙЧАС!».

В 2016 году Вроцлаву была предоставлена честь быть Европейской столицей культуры. Это привело к увеличению интереса к вроцлавской арт-сцене. Важное место на этой сцене занимают художники, которые профессионально связаны с Академией изящных искусств им. Евгениуша Гепперта. Отдел живописи и скульптуры при сотрудничестве с Польским институтом в Бухаресте организовал серию выставок живописи «Вроцлав СЕЙЧАС!», представленных в Румынии (Клуж-Напока) и Молдове (Кишинев, Сороки), а теперь и в России. На выставке представлены картины, созданные во Вроцлаве в течение последних лет. Отбор работ и художников показывает актуальное состояние живописи во Вроцлаве; показывает свою артистическую силу.

Марта Боргош, Лукаш Хуцуляк, Марек Якубек, Павел Яроцки, Януш Меркель, Войцех Пукочь и Михал Сикорски каждый день проводят занятия со студентами Вроцлавской академии. Являясь представителями молодого поколения художников, они пользуются разными техниками рисования и представляют разные художественные стили.

В их работах можно найти отголоски наследия вроцлавского структурализма, традиции абстрактной живописи, фигуративного сюрреалистического отношения к критическому актуальному искусству.