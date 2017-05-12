Юношеская библиотека Коми запускает проект «Дай пять!»

С понедельника по пятницу все желающие смогут раскрасить свои будни на встречах тематических клубов, которые будут проходить в залах еженедельно. Формат клубов по интересам существует в библиотеке достаточно давно, теперь их работа будет структурирована и регулярна.

Одним из нововведений в рамках проекта станет начисление баллов участникам встреч и награждение самого активного из них по итогам месяца.

Какие клубы войдут в великолепную пятёрку?

Понедельник

Литературный клуб «Королевское общество садоводов»

Группа Вконтакте: vk.com/bookclub_ubrk

Какая же библиотека без собственного литературного клуба? Конечно, и раньше существовали встречи, вечера любителей прозы и поэзии, однако все они стали частью богатой истории библиотеки. Теперь гости библиотеки смогут начать неделю с чтения хорошей книги и обсудить её в приятной компании за чашкой чая. Приглашенными гостями станут эксперты в области литературы, которые помогут дать профессиональную оценку обсуждаемым произведениям.

При чём же здесь садоводы? По большому счёту, ни при чём. Хотя можно было бы провести аналогию между выбором качественной книги для чтения и прополкой грядок, а сбор урожая с получением интеллектуального удовлетворения. В библиотеке надеются, что это ироничное название не отпугнёт читателей, а лишь привлечет в клуб думающих людей.

Энергичный старт клубу даст чтение и обсуждение четырёх рассказов Антона Чехова, которые по сей день не теряют своей актуальности. Экспертом дня станет Константин Попов.

Встреча состоится 15 мая в 18.00.

Вторник

Клуб любителей настольных игр «Игрополис»

Группа ВКонтакте: vk.com/biblioigroteka

Игротеки проводятся в библиотеке уже много лет. Каждый может в любой день собраться в библиотеке со своей компанией, чтобы сыграть партию в «Манчкин» или «Свинтус». Традиционными стали встречи по субботам. Но с июня библиотека переходит на летнее расписание, поэтому начинаем играть по вторникам.

В рамках «Игрополиса» можно учиться играть в современные настольные игры под руководством опытных «настольщиков».

Новая встреча 16 мая в 16.00.

Среда

Клуб документального кино «Призма»

Группа ВКонтакте: vk.com/doc_ubrk

Мир документального кино не менее интересен, чем кино художественное, но, к сожалению, со многим образцами жанра знакомо не так много людей. «Призма» призвана исправить это допущение. На еженедельных встречах все желающие смогут познакомиться с работами документалистов разных стран и обсудить их через призму личного восприятия за кружкой горячего чая.

На первой встрече 17 мая в 17.00 участники Клуба внесут свою лепту в дискуссию о фильме «Выход через сувенирную лавку», рассказывающего о культуре уличных художников. Встречи клуба организованы при поддержке АУ РК «Комикиновидеопрокат».

Четверг

Клуб любителей комиксов и сериалов «Комикс-лига»

Группа ВКонтакте: vk.com/comicseries

Клуб любителей комиксов и сериалов, основанный в 2013 году, только сейчас обрел собственное название. Члены «Комикс-лиги» чередуют недели: в одну неделю читают и обсуждают комикс, а в другую — смотрят какой-либо новый популярный сериал.

На ближайшей встрече 18 мая на обсуждение вынесены два комикса Marvel — «Говард Утка» и «Человек-муравей». Кроме мейнстримовых комиксов крупных издательств участники говорят и об авторских графических романах.

Пятница

Киноклуб «Огюст & Луи»

Группа ВКонтакте: vk.com/kk_ubrk

Киноклуб Юношеской библиотеки меняет своё название в честь основателей кинематографа братьев Люмьер, но продолжает работать в прежнем режиме.

Каждую пятницу на встречах клуба участники смотрят и обсуждают российское и зарубежное кино различных жанров: от классических фильмов Хичкока до современных молодежных комедий. Встречи клуба организованы при поддержке АУ РК «Комикиновидеопрокат».

Суббота и воскресенье в библиотеке насыщены и разнообразны. В эти дни проходят занятия клубных объединений, однако они не стали частью проекта, потому что организуются молодыми волонтерами и читателями библиотеки. В их число вошли Родительский клуб «Счастливы вместе», Клуб варгеймов Республики Коми, Клуб фанатов сериала «Доктор кто», клуб любителей ролевой игры «Подземелья и драконы» и другие.

Юношеская библиотека приглашает сыктывкарцев на встречи клубов «Дай пять!», всех желающих раскрасить свои будни и интересно провести время в уютных залах.