Сбербанк и «Комитекс» заключили сделку с постимпортным финансированием

Средства кредита были направлены на приобретение оборудования для кристаллизации, сушки и твердотельной поликонденсации полиэтилентерефталата.

Сделка с постимпортным финансированием для приобретения оборудования на 100 млн. руб. заключена между АО Комитекс и Коми отделением Сбербанка.

АО «Комитекс» – крупнейший в республике производитель синтетических волокон для применения в легкой промышленности, машиностроении, медицине, строительстве и др. Компания обладает большинством известных технологий производства нетканых материалов «сухим способом».

Средства кредита были направлены на приобретение оборудования для кристаллизации, сушки и твердотельной поликонденсации полиэтилентерефталата.

«Сделка с АО «Комитекс» – это пример взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества Сбербанка и производственного предприятия. Такие соглашения приносят пользу не только предприятию и банку, но и вносят вклад в экономическое развитие всей республики. Для предприятия это новый этап развития, который позволит значительно снизить издержки на производстве и повысить производительность» — отметил заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алексей Перевощиков.

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