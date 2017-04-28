Сбербанк предоставил сервис Samsung Pay держателям карт Visa

Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца.

Клиенты Сбербанка — обладатели платежных карт Visa — получили возможность подключиться к сервису Samsung Pay. Чтобы оплатить покупку через Samsung Pay, достаточно выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца.

«Бесконтактной оплатой с помощью смартфонов уже активно пользуются многие наши клиенты, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов. — Благодаря представленной новой возможности мы ожидаем значительный рост их количества».

«С декабря 2016 года, когда к Samsung Pay подключился Сбербанк, мы с нашим партнером прошли большой путь, и теперь держатели карт Visa, выпущенных самым крупным банком России, могут воспользоваться возможностями платежного сервиса Samsung. Это тысячи новых пользователей, десятки тысяч товаров и услуг, оплаченных с помощью мобильного телефона или носимых устройств. Так, мы все вместе — пользователи, банки, платежные системы — создаем будущее», – сказал Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

«Мы рады сотрудничеству со Сбербанком и намерены и дальше развивать наше долгосрочное партнерство, чтобы как можно больше российских держателей карт Visa могли пользоваться современными и безопасными платежными сервисами», — отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России.

В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платёжных операций. Главная особенность сервиса заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.

Samsung Pay доступен владельцам смартфонов Galaxy S8 | S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).

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