Сбербанк приглашает на Ипотечную субботу

Новый диапазон процентных ставок по продукту «Приобретение готового жилья» при условии оформления электронной регистрации составит 10,75-12,25%.

В начале мая Сбербанк запустил специальное предложение по жилищным кредитам на покупку готового жилья — скидку в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом «Электронная регистрация». Этот совместный сервис Сбербанка и Росреестра позволяет подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде.

Новый диапазон процентных ставок по продукту «Приобретение готового жилья» при условии оформления электронной регистрации составит 10,75-12,25%. Ставки указаны с учетом предложения для молодых семей.

«Мы продолжаем улучшать условия по жилищным кредитам, одновременно уделяя особое внимание развитию цифровых сервисов в сфере ипотечного кредитования. Теперь зарегистрировать ипотечную сделку в электронном виде на вторичном рынке не только удобно, но и выгодно — при электронной регистрации клиент получает скидку 0,5% от базовой ставки. Ранее подобная скидка была введена для первичного жилья – это предложение оказалось востребованным среди клиентов», — отметила заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Для тех, кто только планирует приобрести жилье, Сбербанк, агентства недвижимости и строительные компании Сыктывкара (официальные партнеры Сбербанка в сфере недвижимости) проводят «Ипотечную субботу», которая пройдет 27 мая 2017 г. с 10:00 до 16:00 в офисе Сбербанка по адресу г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 27а. Здесь можно будет получить консультацию специалистов банка по жилищному кредитованию, познакомиться с предложениями на рынке жилья, действующими акциями и скидками от партнеров, подобрать оптимальный вариант и подать заявку на кредит. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно по телефону: 8(8212)286673

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на onreg.domclick.ru.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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