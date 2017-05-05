Сбербанк приглашает сыктывкарцев на «Зеленый марафон»

Большой семейный спортивный праздник состоится 28 мая на Стефановской площади в Сыктывкаре.

В Сыктывкаре состоялась встреча рабочей группы по подготовке к «Зеленому марафону».

Большой семейный спортивный праздник Сбербанка «Зеленый марафон» состоится 28 мая на Стефановской площади в Сыктывкаре. В подготовке яркого масштабного мероприятия участвует не только банк, но и органы республиканской и муниципальной власти.

3 мая состоялась первая встреча рабочей группы, в состав которой вошли представители Сбербанка России, Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, Центра спортивных мероприятий города, Управление физической культуры и спорта, Управление культуры, Федерация Легкой атлетики Коми, республиканского Центра спортивных мероприятий, а также муниципальный Центр тестирования ГТО.

В ходе обсуждений был разработан предварительный план мероприятий спортивно-семейного праздника, чтобы гости и участники «Зеленого марафона» могли не только поучаствовать в традиционном забеге на 4,2 км, но и посетить различные спортивные и игровые площадки, увидеть номера и выступления ярких творческих коллективов.

«В 2017 году «Зеленый марафон» проходит под девизом «Спорт для всех!». Традиционно в марафоне принимают участие люди всех возрастов — независимо от уровня физической подготовки.

«Приглашаем всех выйти на старт 28 мая 2017 на Стефановской площади в Сыктывкаре. Регистрация будет открыта с 10.00. Старт забега запланирован на 12.00», — рассказал управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев.

Директор Центра спортивных мероприятий Республики Коми Валерий Малышев добавляет: «Замечательно, что в этом году такой большой спортивный праздник как «Зеленый марафон» Сбербанк проводит и в нашей республике. К спорту и здоровому образу жизни смогут приобщиться сотни горожан и гостей Сыктывкара. Дистанцию 4,2 километра в своем темпе может преодолеть каждый! Приходите, участвуйте, получите положительные эмоции!».

Регистрация на «Зеленый марафон» открыта на сайте https://greenmarathon.ru/.