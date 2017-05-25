Сбербанк приглашает всех желающих на площадку канистерапии

Гостей и участников «Зеленого марафона» ждет уникальная площадка общения с собаками.

В столице Коми местом проведения «Зеленого марафона» станет Стефановская площадь.

«Зеленый марафон» – это общегородской семейный спортивный праздник, организатором которого является «Сбербанк». 28 мая здесь любой желающий сможет проверить свои спортивные возможности, пробежав символическую дистанцию в 4 км 200 метров и приобщиться к здоровому образу жизни. Начало регистрации – в 10.00. Старт забега запланирован на 12.00.

На площадке канистерапии «Зеленого марафона» гостей праздника ждут сибирский хаски, сиба-ину, среднеазиатская овчарка, джек-рассел-терьер, вельш-корги пемброк, аусси, голден-ретривер.

Ни для кого не секрет, что собаки позитивно влияют на человека. Именно это и стало началом развития такого направления как канистерапия — метод реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Канистерапия используется не только в реабилитации детей с особенностями развития. Общение с собаками помогает снять стресс, восстановить душевный покой и даже может стать причиной исчезновения головной боли.

Собаки очень эмоциональны и способны выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой. Кроме того, они легко обучаются командам и охотно им подчиняются. Если ваш ребенок давно мечтает о собаке, здесь у вас есть уникальная возможность понять, готовы ли вы завести в своем доме четвероногого друга. Эмоции, которые собаки способны подарить человеку, не сравнимы ни с какими другими.

«Мы стараемся уделять пристальное внимание социальным вопросам во всем – ежедневно в своей работе и при организации массовых мероприятий. Для нас важно не только сделать более доступной инфраструктуру отделений, но и внести свой вклад в изменение культуры отношения людей друг к другу вне зависимости от их физических ограничений и особенностей. Это одна из главных целей не только «Зеленого марафона», но и нашей работы в целом», — подчеркнул управляющий Коми отделения ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев.