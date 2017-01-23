Сбербанк расширил перечень кредитуемых объектов недвижимости на первичном рынке. Теперь клиенты Сбербанка могут получить ипотечный кредит на приобретение строящихся апартаментов в рамках продукта «Приобретение строящегося жилья».

На кредитование апартаментов распространяются действующие в Сбербанке акции на новостройки. Ставки по продукту составляют от 11,5 до 13 % годовых.

«Мы учли спрос на этот вид объектов недвижимости как со стороны наших клиентов, так и со стороны контрагентов, и рады, что с запуском такого предложения можем удовлетворить более широкий спектр потребностей участников рынка», — комментирует заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Добавим, в 2016 году Коми отделением Сбербанка выдано жилищных кредитов на общую сумму порядка 6,9 млрд рублей.

По сравнению с 2015 годом прирост составил 5,2 %. 4 734 семей улучшили свои жилищные условия. В рамках программы Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой» в минувшем году жителям Коми выдано 984 жилищных кредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Положительное решение по заявкам на ипотечные кредиты в Сбербанке действует 60 календарных дней. Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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