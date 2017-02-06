Сбербанк расширил возможности использования интернет-эквайринга

В 2016 году в Республике Коми услугу интернет-эквайринга Сбербанка оценило около 30 новых партнеров, а количество покупателей, осуществляющих платежи через интернет, увеличилось на 3%.

Не так давно Сбербанк изменил технологию подключения к этой услуге: теперь интернет- эквайринг технически доступен владельцам любых сайтов. Также потребителей услуги приятно удивит сокращение времени подключения и снижение тарифов. Внедрение эквайринга оптимизирует процесс оплаты, дает возможность принимать платежи по банковским картам 24 часа в сутки, привлекает новых клиентов — держателей банковских карт, а также повышает лояльность имеющихся клиентов.

Кроме того, интернет-эквайринг помогает увеличить средний чек покупки благодаря тому, что покупка происходит в комфортных для клиента условиях, при которых минимизируются раздражающие факторы, способные помешать выбору. Личный кабинет дает полное управление операциями клиентов магазина, подробную статистическую информацию и анализ совершенных транзакций. Сбербанк начал подключать интернет-эквайринг и в социальных сетях.

Теперь совершать операции по оплате товаров банковской картой можно не только через сайт партнера, мобильное приложение, но и через социальную сеть. Данный вид оплаты помогает увеличить конвертацию покупок через группы и сообщества, где партнёр продвигает свои товары и услуги. Максимальную надежность проведения платежей обеспечивает защищенный протокол авторизации пользователей, 3D-Secure Verified by Visa® и MasterCard Secure Code®. Использование современнейших технологий позволяет свести к нулю возможные риски.

«Клиенты компаний, использующих услуги интернет-эквайринга от Сбербанка, уже оценили высокое качество технической поддержки: банк осуществляет круглосуточную консультацию своих партнеров, помогая решить любые вопросы, возникающие при совершении оплаты», — отмечает Алина Хвищук, заместитель Управляющего Коми отделения Сбербанка.

Узнать подробную информацию об услуге эквайринга либо оформить заявку на ее получение Вы можете в отделениях Банка, на сайте Банка www.sberbank.ru или договорившись с менеджером о встрече по телефонам в Сыктывкаре: 286-634, 286-626.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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