Сбербанк расширяет возможности для малых предприятий, участвующих в госзакупках

Банк предоставляет возможность получить банковскую гарантию суммой до 15 млн. рублей без залога и поручительств, на срок до 36 месяцев.

Около 600 компаний малого бизнеса Республики Коми, Удмуртии и Пермского края воспользовались в 2016 году банковскими гарантиями Западно- Уральского банка Сбербанка.

Выданная на эти цели сумма превышает 632 млн рублей. Сотрудничество с государственными и муниципальными заказчиками для малых предприятий означает получение гарантированных объемов работ и их оплату.

Для участия в тендере, конкурсе или аукционе необходимо предоставить обеспечение заявки, а когда компания становится победителем тендера, ей нужно предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту.

В некоторых случаях размер обеспечения может стать существенной суммой, которую необходимо будет изъять из оборота или дополнительно привлечь, и это становится стоп-фактором для предпринимателей. На помощь здесь может прийти такой инструмент как банковская гарантия.

Сбербанк понимает потребности малого бизнеса и поэтому предоставляет возможность получить банковскую гарантию суммой до 15 млн. рублей без залога и поручительств, на срок до 36 месяцев.

Получить гарантию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут хозяйственную деятельность от 3 месяцев. При выборе банка-партнера во внимание принимается не только его финансовая надежность, но и оперативность в оформлении банковской гарантии, в связи со сжатыми сроками проведения закупок и заключения госконтрактов.

Сбербанк предлагает упрощенную процедуру принятия решения при оформлении банковской гарантии, что позволяет рассмотреть заявку клиента от 4 часов по минимальному пакету документов.

«Бизнес-Гарантия» — эффективный инструмент обеспечения государственных, муниципальных и иных заказов. С его помощью компания может получить возможность выйти на качественно новый уровень ведения бизнеса. Сбербанк готов выдать предпринимателям гарантии на выгодных условиях и оказать максимальную поддержку на все время участия в закупочных процедурах. Для оформления банковской гарантии клиенту достаточно обратиться в офис банка по месту обслуживания», — подчеркнула начальник Управления продаж малому бизнесу Коми отделения Сбербанка Лариса Найденова.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru

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