Сбербанк России напоминает о правилах банковской безопасности

Начисление гражданам в декабре-январе годовых бонусов привлекает особое внимание мошенников, которые изобретают все новые схемы незаконного обогащения.

Сбербанк напоминает об основных правилах безопасности, соблюдение которых гарантирует сохранность средств на счетах банковских карт. Схемы мошенничества могут быть разнообразными.

Среди наиболее распространенных вариантов: e-mail-рассылка, sms/mms-рассылка, сообщения через различные интернет-ресурсы (начиная с социальных сетей и заканчивая новостными сайтами). Данные сообщения могут содержать ссылки на вирусное программное обеспечение, перейдя по которым клиент заражает свое устройство. Следствием чего становится утечка конфиденциальной информации злоумышленникам. Сбербанк напоминает: информация о движении средств по счетам банковских карт клиентам направляется банком исключительно в виде SMS-сообщений.

SMS от Сбербанка имеют следующие отличительные признаки:

— Сбербанк при рассылке SMS по картам всегда обращается адресно, в сообщении от имени Сбербанка всегда указываются последние цифры номера карты держателя. При необходимости связаться с Банком в его сообщениях предлагается звонить в контактный центр банка по телефонам, указанным на банковской карте клиента, а не в самом сообщении.

— SMS-сообщения Сбербанка по картам рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000,9001, 8632, 6470, SBERBANK).

Официальные номера Контактного центра 8-495-500-5550 и 8-800-5555550 используются только для приема входящих звонков в банк, с них SMS-сообщения не рассылаются.

Для обеспечения безопасности средств на счетах банковских карт, Сбербанк напоминает: если полученные сообщения «от банка» вызывают любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в Контактный центр Сбербанка по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты Сбербанка или на интернет-сайте банка.

Также злоумышленниками активно используются иные схемы мошенничества, основанные на «социальной инженерии». В основе своей они предполагают «вытягивание» из клиента конфиденциальной информации с использованием различных каналов коммуникаций (например, просят сообщить по телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли), либо убеждения в совершении тех или иных действий под различным предлогом (например, представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать инструкциям).

«Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в интернет-банкинг, одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков), контрольная информация по картам. При любых подозрениях на компрометацию паролей (постоянного или разовых) посторонними лицами (в т.ч. представившимися сотрудниками банка) или запросах на выполнение неинициированных клиентом операций, следует незамедлительно обратиться в службу помощи банка», — подчеркнули в кредитном учреждении.

Подробная информация о защите от различных видов мошенничества размещена на сайте банка в разделе «Меры безопасности» (http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/warning/).

***ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира.

Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк осуществляет свою деятельность на территории Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми. Филиальная сеть банка насчитывает 3 головных отделения и около 800 подразделений. Председатель банка – Кирилл Алтухов. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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