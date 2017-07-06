Сбербанк снизил процентные ставки по «Нецелевому кредиту под залог недвижимости»

Процентная ставка по продукту с 1 июля составляет 12,0% для зарплатных клиентов и 12,5% для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка.

C 1 июля 2017 года Сбербанк существенно снизил и упростил процентные ставки по продукту «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Снижение в среднем составило около 3,0 п.п. Продукт может рассматриваться как альтернатива ипотеке без первоначального взноса.

Процентная ставка по продукту с 1 июля 2017 года составляет 12,0% для зарплатных клиентов и 12,5% для тех, кто не получает зарплату на карту Сбербанка.

Продукт позволяет клиенту, у которого есть в собственности недвижимость, получить наличные средства под ее залог в размере до 60% от ее стоимости (но не более 10 млн. руб.) на срок до 20 лет. В залог могут быть предоставлены: квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки, гаражи. Кредит может быть использован на любые цели: ремонт квартиры, путешествия, обучение, приобретение загородного дома и реализацию других личных планов. Подтверждение целевого использования не требуется.

«Нецелевые кредиты под залог недвижимости представляют собой своеобразный синтез основных достоинств ипотечных и потребительских кредитов: процентная ставка и срок кредита находятся на уровне ипотечных кредитов за счет наличия залога по кредиту, при этом, у клиента есть возможность использовать кредит по собственному усмотрению как в случае потребительского кредитования» — отметила заместитель Управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

На правах рекламы