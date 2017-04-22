Сбербанк выступил генеральным партнёром Недели финансовой грамотности

В ходе акции Сбербанк организовал для детей очные уроки и экскурсии в офисы банка по всей России, а также серию обучающих вебинаров.

Сбербанк выступил генеральным партнёром Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи, которая прошла в апреле 2017 года.

В ходе Недели финансовой грамотности Сбербанк организовал для детей очные уроки и экскурсии в офисы банка по всей России, а также серию обучающих вебинаров. Так, например, в школах Сыктывкара на минувшей неделе прошли лекции для старшеклассников на тему: как сохранить и приумножить деньги. Ученики Средней школы №33 стали гостями одного из отделений Сбербанка в Сыктывкаре. Ребята пообщались с сотрудниками банка, узнали о современных банковских услугах, познакомились с историей развития банковского дела и узнали интересные факты о российских денежных знаках разных эпох.

Работа по повышению финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи — это комплекс бесплатных информационно-просветительских мероприятий.

Юные россияне могут познакомиться с основными принципами финансово грамотного поведения, узнать о финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как правильно подойти к принятию своих первых финансовых решений. Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России.

Расписание вебинаров и другие подробности по ссылке.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.