Сбербанк запустил новый сервис «Таможенная карта»

Она позволит минимизировать финансовые и временные затраты при совершении таможенных операций.

Сбербанк предлагает клиентам воспользоваться новым сервисом «Таможенная карта», которая позволяет минимизировать финансовые и временные затраты при совершении таможенных операций.

Для осуществления таможенных платежей предприятию выдается виртуальная электронная карта, денежные средства с которой направляются исключительно на счета Федерального Казначейства и только за компанию – владельца электронной карты. Это обеспечивает полную сохранность денежных средств.

Электронная карта для обмена информацией с Федеральной таможенной службой (ФТС) открывается предприятию бесплатно. Зачисление средств на лицевые счета таможни происходит в режиме онлайн и отражается у таможенного инспектора в системе «Лицевые счета» через несколько минут после их совершения.

В числе неоспоримых преимуществ услуги «Таможенной карты» можно отметить:

— быстроту и удобство оформления документов

— возможность совершать таможенные платежи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю через «Сбербанк Бизнес Онлайн»

— возможность продолжить процедуру таможенного оформления сразу после исполнения платежа в банке

— возможность формирования и направления в ФТС документов в электронном виде

— настройку автоматического исполнения платежей по результатам декларирования

— бесплатные мобильные приложения оператора таможенных платежей для операционных систем Android и IOS

— автоматическое поступление реквизитов оплаты от таможенных представителей.

«Ряд предприятий Пермского края и Удмуртской Республики уже успели оценить преимущества сервиса «Таможенная карта», — говорит Алина Хвищук, заместитель Управляющего Коми отделения Сбербанка. — Это позволило им отказаться от авансирования средств при уплате бюджетных платежей в таможню, а также снизить финансовые и временные затраты».

К сервису «Таможенная карта» предприятие может подключиться самостоятельно через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», либо с помощью специалиста в филиале банка.

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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