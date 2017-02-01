Сборная Республики Коми заняла первое место в предварительном этапе Первенства России по мини-футболу среди юношеских команд

В сыктывкарском универсально-спортивном комплексе «Орбита» завершился предварительный этап первенства России по мини-футболу среди юношеских команд 1999/2000 гг.р. / МРО «Северо-Запад» сезона 2016/17 годов.

В заключительный игровой день футболисты Мурманской области в упорном поединке обыграли команду «Спортивной школы по футболу» (Республика Коми), составленную из юношей 2000 г.р. со счетом 3:2 (1:0). Тем самым, гости турнира обеспечили себе вторую строчку в турнирном положении. Сильнейшей стала сборная команда Республики Коми, победившая в последнем матче Сосногорск (6:1).