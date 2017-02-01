Сборная Республики Коми заняла первое место в предварительном этапе Первенства России по мини-футболу среди юношеских команд

01.02.2017   // Новости, Спорт   0
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В сыктывкарском универсально-спортивном комплексе «Орбита» завершился предварительный этап первенства России по мини-футболу среди юношеских команд 1999/2000 гг.р. / МРО «Северо-Запад» сезона 2016/17 годов.

В заключительный игровой день футболисты Мурманской области в упорном поединке обыграли команду «Спортивной школы по футболу» (Республика Коми), составленную из юношей 2000 г.р. со счетом 3:2 (1:0). Тем самым, гости турнира обеспечили себе вторую строчку в турнирном положении. Сильнейшей стала сборная команда Республики Коми, победившая в последнем матче Сосногорск (6:1).

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Лучшим игроком и лучшим бомбардиром признаны игроки сборной Республики Коми Максим Лужиков и Максим Сулейманов. Лучшим нападающим стал Данила Стастихин из республиканской спортивной школы по футболу. Лучшим вратарем турнира признан Роман Ожигин из команды Мурманской области.

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Итоговое положение команд:

1. Сборная Республики Коми — тренеры: Кирилл Мосунов и Геннадий Нурмагамбетов

2. Мурманская область — Владимир Самойлов и Олег Миронов

3. Спортивная школа по футболу (Республика Коми) — Кирилл Мосунов и Дмитрий Иванов

4. Архангельская область — Дмитрий Дмитриев и Денис Дружков

5. Сосногорск (Республика Коми) — Денис Куликов и Олег Семенцов

Финальные этапы будут проходить в Нижнем Новгороде и Нижнем Тагиле (Свердловская область).

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