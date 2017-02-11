Школьников познакомили с атмосферой комсомольских строек

Для учащихся 7-11 классов школы села Щельябож был организован и проведён муниципальный квест, посвященный 42 годовщине Усинской Всесоюзной ударной комсомольской стройки.

Четыре команды прошли интересные испытания:

1.»Тайна карты» — команды на карте г. Усинска определяли местоположение и размещали картинки достопримечательностей города.

2. «Не болтай!» — команды обманывали иностранного коллекционера, который охотился за предметами советского периода и пытались дать ему дезинформацию.

3. «Нам песня жить и любить помогает» — команды прослушивали советские комсомольские песни, ставшие легендами, в формате «минус», и отгадывали названияе песен.

4. «Это наша с тобой биография» — команды по фотографиям г. Усинска советского периода определяли названия улиц.

Проведенный квест позволил учащимся более подробно познакомиться с историей родного города, почувствовать дух советского времени, поработать в командах и просто получить хорошее настроение. Все команды потратили почти одинаковое количество времени на выполнение заданий, поэтому проигравших у нет.

По сообщению отдела молодежной политики Усинска