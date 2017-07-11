Сосногорск вновь подтвердил статус главного города меломанов в Коми

«Столица зырянского рока» — именно так называют Сосногорск в Республике Коми и за ее пределами. Все потому, что в городе ежегодно проводится фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки. На минувших выходных, 8 и 9 июля, он прогремел в 24-й раз.



За время своего существования фестиваль заметно расширил свои границы, музыкальная составляющая — это далеко не все, что подготовили организаторы двухдневного творческого марафона для жителей и гостей Сосногорска.

Музыкантов и зрителей развлекали ковбои и рыцари, рисовали и разрисовывали шаржисты и мастера мехенди, обеспечивали сувенирами мастера севера. Кроме этого, гости фестиваля могли принять участие в акции «Палатка доброты», которая была организована в рамках Года добрых дел в Республике Коми. В рамках акции на стадионе была установлена палатка, в которой разместился благотворительный бокс для сбора средств в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении: Киры Наумовой, Кирилла Жаренкова, Ивана Лисицына. И это лишь малая часть того, что предложил 24-й фестиваль своим гостям.

Первый фестивальный день отметился еще и тем, что совпал со Всероссийским днем семьи, любви и верности. Поэтому в рамках фестиваля состоялось чествование молодоженов. Жители и гости Сосногорска приветствовали новоиспеченные семьи Коростелёвых и Васильченко.

Но главными героями фестиваля стали, конечно же, музыканты. В этом году они приехали из Воркуты, Печоры, Инты, Сыктывкара, Усогорска и Ухты.

Право открыть фестиваль было предоставлено гостье из Усогорска Анне Ульяновой. Впрочем, долго ждать любителям музыки потяжелее не пришлось. Практически весь первый фестивальный день был посвящен хард-року и металлу. Своим творчеством зрителей порадовали группы «AERON», «РестАрт», «Форпост», «Edwin King», «DEFINER», «Диверсант» и «Изнутри».

Одним из наиболее ярких событий первого дня фестиваля стало уже традиционное байк-шоу. В этом году за рев моторов отвечал сыктывкарский мотоклуб «Полярные волки». Стоит отметить, что в Сосногорск столичные байкеры прибыли прямиком с другого мероприятия в Кирове. Однако, усталость после переезда не сказалась на желании наездников «железных коней» посетить Сосногорский рок-фест.

Второй фестивальный день получился более легким по звуку, но не менее жарким по накалу страстей. Открыли конкурсную программу сосногорские вокалисты и музыканты Анатолий Савин, Галина Попеско и Марина Осколкова. Эстафету у них приняли гости города – группы «Red Rum», Billie’s Bounce», «Адаль», «Фракция» и «The Jokers».

Завершение конкурсной программы не стало окончанием музыкального марафона. Зрителей ждал еще гала-концерт, в рамках которого состоялось награждение лучших коллективов и исполнителей.

Так, генеральный директор ООО «Сосногорская швейная фабрика», депутат Государственного Совета Республики Коми Дмитрий Кологривый вручил награды «За верность фестивалю». И это неслучайно. Сосногорская швейная фабрика уже много лет является другом и партнером рок-феста, и, как отметил Дмитрий Дмитриевич, так будет продолжаться и впредь. Дипломы были вручены группам «DEFINER» (г. Сыктывкар), которая не пропускала пять последних фестивалей и «Фракция» (г. Печора), которая выходит на фестивальную сцену с 1999 года.

«Дорогие участники рок-фестиваля! Дорогие зрители, дорогие гости! В очередной раз прошел наш знаменитый фестиваль, наш рок-фест. Два дня живого и настоящего звука, два дня творческих открытий и позитивных эмоций! И это здорово! Мы будем и дальше поддерживать молодых и опытных музыкантов, потому, что сосногорский рок-фест- это наша гордость!», — сказал на церемонии награждения Дмитрий Кологривый.

Уже не первый год на фестивале вручается награда «За национальный компонент». Соответствующий диплом гостье из Усогорска Анне Ульяновой вручила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

«На фестивале замечательный драйв. Я сама сегодня чуть не сорвала голос! Все участники фестиваля – большие молодцы! Хочу пожелать, чтобы фолк направление у нас в республике развивалось», — отметила Елена Ермолина.

Также награды были вручены группе – «открытию» фестиваля, которой стал коллектив «Billie’s Bounce» из Ухты и группе, победившей в народном интернет-голосовании, где зрители отдали предпочтение сыктывкарскому «DEFINER» и их землякам – проекту «Диверсант».

Обладателей главных наград фестиваля выбрали сами его участники. Места распределились следующим образом: третье место – группа «Форпост» (г. Воркута), второе место – группа «Изнутри» (г. Ухта), победителем фестиваля стала ухтинская группа «The Jokers».

«Совершенно незаметно пролетели два фестивальных дня. Это были дни открытий, творческих экспериментов, новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Уверен, что 24-й Сосногорский рок-фестиваль запомнится всем, кто его посетил. Поэтому я предлагаю сказать спасибо и поддержать аплодисментами всех, кто подарил нам этот праздник. Давайте все вместе поблагодарим музыкантов, оргкомитет, технический персонал, авторов тематических площадок за прекрасно проведенное время», — обратился к участникам и зрителям фестиваля руководитель администрации МР «Сосногорск» Виктор Шомесов, вручая награды.

Завершился фестиваля выступлением санкт-петербургской группы «Декабрь». Стоит отметить, что коллектив напрямую связан с Сосногорском, ведь в ее составе играет бывший местный житель Иван Трушин.

Несмотря на то, что «Сосногорск-2017» уже стал историей, летопись фестиваля еще пишется. В следующем году он пройдет в 25-й раз. Все лучшие эмоции, связанные с рок-фестом, останутся с ним. Но юбилей, несомненно, усилит их во много раз.

Андрей Калиничев