Старт ЕГЭ в Коми: экзамены по географии и информатике написали более 700 человек

Сегодня, 29 мая, в Республике Коми, как и по всей России, началась основная волна единого госэкзамена.

Основной этап стартовал с экзаменов по географии и информатике и ИКТ, в сдаче которых на территории республики примут участие 730 человек (209 — география, 521 — информатика и ИКТ) в 35 пунктах проведения экзаменов.

Всего в России таких пунктов сегодня задействовано более трех тысяч. Их посетят 87 тысяч экзаменуемых.

Экзаменационная работа по информатике состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов. Экзаменационная работа по географии также состоит из двух частей, но включает большее число заданий — 34. Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

Результаты сегодняшних экзаменов участники узнают не позднее 14 июня.

Для того чтобы сделать экзамен прозрачным, исключить утечки заданий и свести до минимума «помощь» учителей, в 86% аудиторий Республики Коми материалы будут печататься перед началом экзамена, а после него — сканироваться. Об этом рассказали в Управлении по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Коми.

«Кабинеты оборудованы принтерами и все контрольно-измерительные материалы будут распечатаны непосредственно перед экзаменом. Сканирование будет проходить в Штабе пункта проведения экзаменов. Контроль будет осуществляться и на этом этапе — в Штабе, как и везде, ведется видеонаблюдение. Возможность фальсификации результатов исключена», — пояснили специалисты Управления.

Системами видеонаблюдения стопроцентно оборудованы все 70 пунктов проведения ЕГЭ в Коми. При этом почти 90% аудиторий этих пунктов оснащены в том числе системами онлайн трансляции. Это на 10% больше, чем в 2016 году. Об этом отчитались в Министерстве образования.

На пунктах будут работать сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и медицинские работники для оказания, в случаях необходимости, первой медицинской помощи. Три пункта проведения экзаменов оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.

Всего в основной период проведения ЕГЭ участие в экзаменах примут 4692 человек. Из них: 4227 — выпускники текущего года, 383 — выпускники прошлых лет. В рейтинге учебных предметов по выбору лидируют: обществознание — 2747 человек, физика -1334, история — 1194 участника и биология — 1069 сдающих.

«Комиинформ» напоминает расписание экзаменов основной волны:

29 мая — география, информатика и ИКТ

31 мая — математика (база)

2 июня — математика (профиль)

5 июня — обществознание

7 июня — физика, литература

9 июня — русский язык

13 июня — иностранные языки, биология

15-16 июня — иностранные языки (устно)

19 июня — химия, история

20 июня — 1 июля — резервные дни

Сентябрьская волна

5 сентября — русский язык

8 сентября — математика (база)

16 сентября — резервный день

Наталья Петрова